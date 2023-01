Solicitud de "El Chapo" GuzmÃ¡n; esto dijo AMLO en la maÃ±anera del 18 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- Al manifestar que "hay que dejar la puerta abierta", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya revisa la solicitud de Joaquín "El Chapo" Guzmán de ser trasladado a México para cumplir su condena al afirmar que en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos donde está recluido sufre torturas psicológica, y señaló que esta solicitud "no se puede descartar" porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal manifestó que no se puede decir solo "no" ante esta petición, pues se tiene que argumentar. Detalló que el abogado de "El Chapo", José Refugio Rodríguez presentó el pasado 10 de enero esta solicitud a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, quien la envió a la Secretaría de Relacione Exteriores (SRE) y señaló que Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, es quien revisa el caso.

"Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración del abogado, según me informa con Ciro Gómez ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México con Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces Esteban envió la solicitud a la secretaria de Relaciones Exteriores es al que corresponde y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto y sí lo vamos a revisar. "Hay que ver, pero cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales, entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces a cualquier persona, se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede o no procede. Si tenemos, como lo menciona (el canciller) Marcelo nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: "No se puede decir `no´, se tiene que argumentar".

