Utilidades del Tren Maya serán para pensiones de las Fuerzas Armadas e ISSSTE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las utilidades del Tren Maya, obra emblemática de su administración, serán invertidas en las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y el ISSSTE.

Aunque la construcción del Tren Maya no se ha concluido, el mandatario indicó que las utilidades de la obra serán dirigidas al pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del ISSSTE.

AMLO señaló que será creada una empresa para garantizar el pago de las pensiones a militares con los fondos obtenidos del Tren Maya, la cual estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El Tren Maya es inversión pública […] no es deuda ni son concesiones […] no es una empresa la que va a obtener las utilidades particulares”, dijo desde su conferencia ´mañanera’ de este miércoles 18 de enero.

AMLO destaca inversión pública

El presidente aseguró que la inversión pública ha aumentado durante su sexenio, resaltando proyectos como la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (IAFA) y el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

"Tenía mucho tiempo que no había inversión pública, todo eran concesiones, en autopistas, hospitales. Se llegó al extremo de dar concesiones hasta para reclusorios, no era inversión pública, no se hacían las cosas por administración", expuso.

El presidente López Obrador afirmó que las obras de su gobierno, como el Tren Maya, son entregadas a Sedena debido a que se trata de recursos públicos, de esta manera "ellos cuidan que esta empresa pública no pase al sector privado, que no se privatice".

¿Qué son las utilidades de una empresa?

Las utilidades de una empresa son un porcentaje de las ganancias obtenidas en el mercado gracias al servicio de los trabajadores.

El reparto de utilidades es una prestación con la que todos los trabajadores de una empresa reciben un porcentaje de las ganancias generadas durante el año, después de que la compañía compensó las pérdidas de los ejercicios fiscales previos.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana, todos los trabajadores que han prestado sus servicios al patrón durante al menos 60 días tienen derecho a recibir el pago de utilidades.

¿Cuánto costara viajar en el Tren Maya?

En entrevista con El Financiero de septiembre de 2021 el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, afirmó que el boleto del Tren Maya tendrá un precio de 50 pesos para locales.

En el caso de los turistas, el precio estaría entre los 40 y 50 dólares, lo que equivale a 757 a 946 pesos en enero de 2023 o 800 o mil pesos en 2021.

Ahora, AMLO indicó que ya se están revisando cuestiones como el precio del boleto del Tren Maya y resaltó que habrá tarifas diferentes para locales, turistas nacionales y extranjeros.

"No va a costar lo mismo para un turista extranjero que para un turista nacional, va a costar menos el pasaje para la gente de la región, es para ellos”, prometió el mandatario.

Asegura AMLO que el boleto del TrenMaya será más barato para turistas nacionales. "No va a costar lo mismo para un turista extranjero que para uno nacional, va a costar menos el pasaje para la gente de la región, es para ellos", dio a conocer lopezobrador_.

¿Cuál es el recorrido del Tren Maya?

La ruta del Tren Maya se dividirá en ocho tramos a través de la Península de Yucatán.