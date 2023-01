Año complicado en antesala a las elecciones de 2024

CIUDAD DE MÉXICO .- México vivirá en 2023 un año complicado para la economía y los negocios, pues la inflación se mantendrá en niveles elevados, así como las tasas de interés, dijo el nuevo presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Domingo Figueroa Palacios.

En entrevista señaló que, además, será la antesala de las elecciones de 2024, en medio de un ambiente de polarización sin precedentes que hará necesario tender puentes para dar viabilidad de largo plazo al país. Por ello, anunció que los ejecutivos de finanzas están preparando un documento que podría titularse ‘Visión IMEF’, el cual se entregará a todos los posibles candidatos a la Presidencia.

"Vamos a elaborar un documento para que desde el punto de vista (del IMEF), es lo que se tiene que hacer para que los motores de crecimiento arranquen de manera importante" adelantó a El Gran Diario de México. Será una propuesta de reforma fiscal, de seguridad social y de inversión en infraestructura, dijo, pero omitió dar más detalles.

Enfatizó que será importante, considerando que este año estará enmarcado por la desaceleración económica y la posible recesión en algunos países por la invasión de Rusia en Ucrania, así como por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. "Será un año turbulento para la economía y las finanzas; se prevé un ambiente complicado para los negocios. En particular, en México estamos viviendo una polarización sin precedentes en la era moderna de nuestro país; si a eso le agregamos la antesala de las elecciones de 2024, tenemos un escenario muy complicado", advirtió.

Figueroa Palacios dijo que, si bien el IMEF es un organismo apartidista, es muy activo en temas de políticas públicas que impactan a la economía y las finanzas, como ocurre actualmente. "Somos un instituto apartidista, pero sí tenemos que analizar el impacto de las decisiones de gobierno en términos económicos y financieros", ponderó. De ahí que, por lo general, cuando hay una iniciativa de ley o reforma que llega al Congreso de la Unión, el IMEF siempre externa su postura, sin pertenecer a un partido, y eso se hace cuando se detecta que puede afectar a la economía.

"Nuestro posicionamiento es siempre y cuando afecte las condiciones económicas y financieras del país, como por ejemplo sobre el INE, porque nos preocupa que haya certidumbre para los inversionistas y sobre el Estado de derecho", señaló. En ese sentido, para el ingeniero civil de la UNAM con maestría en Planeación y con más de 25 años de experiencia en proyectos de infraestructura en el sector de energía, la democracia es una parte importante del Estado de derecho.

"No quisiera decir que está en riesgo la democracia con la reforma electoral, sino que estamos al cuarto para las doce para las elecciones. Creo que no es oportuno hacer cambios a un sistema cuando estamos en la antesala de las elecciones", expresó.

Refirió que, históricamente, en México y en otros países, las modificaciones a los sistemas electorales se hacen en los primeros años de gobierno para que haya tiempo para su implementación y maduración.

"El riesgo es que estamos en la antesala de las elecciones para hacer ese tipo de cambios", reiteró. Respecto a si podría darse una crisis política de fin de sexenio, Figueroa Palacios confió en que se tendrá una transición tersa.

"De manera natural se debe entender que hay muchas presiones. Esperemos que no (suceda), por el bien de México. Por eso tenemos que mandar el mensaje de tender puentes entre todos los actores políticos para tener condiciones de un país con viabilidad", manifestó.

VISIÓN DE PAÍS

El nuevo presidente del IMEF describe el México real y al que se debería aspirar por el bien de todos. Hay una gran desigualdad: 52% de la población está en condiciones de pobreza y 17% en pobreza extrema; 90% de los mexicanos tiene 43% de los ingresos y 60% de los trabajadores están en la informalidad, es decir entre 27 y 30 millones de personas.

Todos ellos no están generando un fondo para el retiro, agregó, y en el largo plazo serán viejos pobres. "De seguir así, ¿estamos seguros de que nuestro país tiene viabilidad a largo plazo? O, ¿estamos seguros de que no habrá un estallido social con ese nivel de desigualdad tan grande? Son cifras para reflexionar", afirmó. Sin embargo, reconoció que no todo es malo, porque se cuenta con un país globalizado, competitivo, conectado y digitalizado, pero en ese México sólo está 20% de la población.

Mientras no existan estos puentes de comunicación, será muy difícil pensar en un país viable, advirtió. "¿Cómo hacerlo? Primero, reconocer que hay una polarización muy fuerte y, a partir de ahí, poner en la mesa de discusión de todos los foros que haya, ir sensibilizando a todos los actores, que tiene que haber puentes de comunicación para poder construir un país de largo plazo", recalcó Figueroa Palacios.

A los ejecutivos de finanzas les corresponde contribuir al cambio de paradigma de las empresas, para comulgar con el concepto del capitalismo social. "Para las empresas es muy importante la rentabilidad, porque es el motor de todo, no se pone en duda. Pero hoy, con el capitalismo social, tenemos que hablar de una rentabilidad con conciencia humana y social", subrayó. "Así es como queremos avanzar en 2023".