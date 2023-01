Crisis por la migración en México

CIUDAD JUÁREZ/TAPACHULA/PANAMÁ (EFE).— El 2022 cerró marcado por el flujo migratorio récord de Latinoamérica a Estados Unidos, impulsado en particular por venezolanos y cubanos, lo que ha desatado crisis humanitarias en Centroamérica y México, donde hay decenas de miles de migrantes con un futuro incierto.

El fenómeno es evidente en la frontera entre México y Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2.76 millones de indocumentados, con incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

El reto es palpable en urbes fronterizas como Ciudad Juárez, que en el primer trimestre vivió la llegada del éxodo haitiano y desde agosto el arribo masivo de venezolanos, según explicó a EFE Thiago Almeida, jefe de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Juárez.

“En el año más de 5 millones de venezolanos han salido de su país y la mayoría siguen con el propósito de cruzar a Estados Unidos —dijo—. En los últimos meses varios de ellos estuvieron cruzando a EE.UU. y ahora se encuentran en sitios como Ciudad Juárez, una vez que fueron deportados”.

La zona es sensible a los cambios de políticas en Estados Unidos, que el 12 de octubre anunció la deportación inmediata de venezolanos que lleguen por tierra, mientras causa incertidumbre con normas como el Título 42, que un juez pidió eliminar, pero ha afrontado resistencias del gobierno de Joe Biden.

Igual que en el norte, en la frontera sur de México se vive “una locura” por la llegada de migrantes de tantas nacionalidades, dijo en entrevista Olga Sánchez Martínez, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos y fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante.

Su albergue, el más grande de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala y punto de entrada a México, recibe ahora a 1,400 personas, el triple de su capacidad, entre las que destacan venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos y africanos que antes “jamás habían venido”.

“Todo mundo está sorprendido por esta migración y no estábamos preparados, no tenemos la experiencia de estas personas, todavía no nos cae el 20 (no lo asimilamos) y siento que las autoridades no saben qué hacer”, indicó a EFE.