AMLO arremete contra Norma Piña: Desde que llegó a la SCJN hay más 'actos ilegales'

Norma Piña asumió la presidencia de la SCJN el pasado 2 de enero, pero no era la "corcholata" de AMLO al cargo.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han aumentado los “actos ilegales e injustos en contra del interés público”

López Obrador dijo que durante la ministra Norma Piña hay más actos “que consideramos ilegales” por lo que dio la instrucción de acudir a la Fiscalía General de la República (FGR), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN para tratar el tema.

AMLO cuestiona al Poder Judicial

En las instalaciones del Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el presidente López Obrador acusó al Poder Judicial de ser un "Poder Judicial del antiguo régimen", con muchos vicios y mucha corrupción.

“Es un poder autónomo, nosotros ya hemos dado a conocer nuestra convicción de respetar todo lo que resuelva la Corte y el Poder Judicial, sin embargo, consideramos de que se trata de un Poder Judicial del antiguo régimen con muchos vicios y mucha corrupción”, dijo.

“Ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara estar sometiendo poderes como era antes, como estaban acostumbrados estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público”, acusó.

El mandatario no detalló cuales son los presuntos “actos ilegales” que se habrían cometido con Norma Piña, nombrada nueva presidenta de la SCJN el pasado 2 de enero, pero aseguró que dará a conocer los casos en la mañanera “porque estamos hablando de asuntos de interés público” aunque no adelantó una fecha para tal revelación.

De las primeras cosas que hizo hoy, fue criticar a Norma Piña porque "siempre vota" en contra de la "transformación".. dijo



No.. NO vota en contra de la "transformación".. vota en contra de lo ILEGAL y las ocurrencias de él.



AMLO odia la verdad..



Vean



— Melissa ?? (@Melissa_Bely) January 3, 2023

Yasmín Esquivel ¿'corcholata' de AMLO a la SCJN?

Previo a la elección del nuevo ministro presidente de la SCJN se especuló que la esposa de José María Riobóo, considerado el "contratista favorito" del presidente, la ministra Yasmín Esquivel era la "corcholata" de AMLO a presidir dicho organismo.

Yasmín Esquivel habría quedado fuera de la contienda en la primera ronda de votaciones al obtener solo un voto, después de semanas envuelta en controversia por la revelación del plagio de su tesis de la licenciatura en Derecho de la UNAM,

También este viernes 20 de enero el rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue, confirmó que Yasmín Esquivel habría plagiado su tesis de licenciatura, sin embargo la universidad carece de las facultades para invalidar su título.

La conclusión de la UNAM generó críticas en redes sociales, quienes también cuestionaron la posible conexión entre la falta de consecuencias del plagio de Yasmín Esquivel y su matrimonio con el dueño de Grupo Rioboo, quien diseño los segundos pisos del Periférico durante la jefatura de Gobierno del Distrito Federal de López Obrador en el año 2020.

Riobóo también fue asesor del presidente en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de la terminal de Santa Lucía pese a su experiencia en aeronáutica y las críticas al proyecto.

Por su parte, López Obrador defendió a Yasmín Esquivel ante las denuncias por el plagio de su tesis de licenciatura, las cuales minimizó.

"El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores", expresó AMLO y aseguró que prefiere "equivocarse con la ministra" que darle la razón a Guillermo Sheridan, periodista que denunció el plagio.

AMLO acusó a Sheridan, intelectuales y periodistas mexicanos como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Carlos Loret de Mola de orquestar una campaña con propósitos políticos contra Yasmín Esquivel, además afirmó que "ellos hacen más daño al país" que la ministra que plagió su tesis.

"El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos toca elegir, y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial“.

