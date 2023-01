Ángela Olguín. Denuncian desaparición de adolescente en Metro de CDMX a plena luz del día

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de María Ángela Olguín Bustamante organizó una protesta por la desaparición de la adolescente en el metro de la Ciudad de México.

La joven de 16 años de años fue vista por última vez la tarde del jueves 19 de enero en la estación Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México activó la Alerta Amber para dar con el paradero de la adolescente, hasta ahora aún desaparecida.

Emiten alerta Amber por María Ángela Olguín Bustamante

La FGJ informó que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas tomó conocimiento del hecho e inició una carpeta de investigación este viernes 20 de enero.

Hasta el momento en la carpeta de investigación se incluyeron vídeos, geolocalización de su teléfono celular y redes sociales.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de CDMX realizan la revisión de las cámaras de vigilancia en la zona para rastrear a la joven.

Estamos investigando la ausencia de una adolescente, reportada ayer 19 de enero, en inmediaciones de Indios Verdes en la alcaldía GAM. Conforme al protocolo se inició la carpeta de investigación, recopilación de videos y geolocalización de su teléfono y redes sociales. https://t.co/YMvmSmYwll — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 20, 2023

Según su ficha de búsqueda, la joven María Ángela Olguín Bustamante vestía un pantalón de mezclilla azul marino, playera gris con letras también azul marino al frente, tenis color blanco de la marca Adidas y llevaba una mochila negra con letras blancas.

María Ángela mide 1.52 metros de altura de complexión delgada, tez blanca, ojos color café oscuro, cabello negro ondulado a medio espalda.

Entre sus señas particulares resaltaron una perforación con un aro en la base de la nariz, uno en el ombligo y un tatuaje de corazón de color rojo en la muñeca izquierda y la letra ‘K’ en el hombro izquierdo. Además tiene la cicatriz de una mordida de perro en el muslo derecho.

Las autoridades capitalinas instaron a los ciudadanos a proporcionar cualquier información que lleve a la localización de María Ángela Olguín Bustamante a los teléfonos de la Comisión de Búsqueda 55 6357 8079, 55 6357 9282, 55 6357 0525 y 55 7468 8400.

Familia protesta por desaparición de adolescente en metro de CDMX

La familia de María Ángela Olguín denunciaron la desaparición de la adolescente, vista por última vez afuera de los baños de la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La joven estaba acompañada de su madre, Rocío Bustamante, quien entró a los baños públicos en la estación del metro mientras su hija la esperaba afuera, pero al salir la joven ya no se encontraba en el lugar.

“Cuando me toca entrar directamente al baño como a los 10 segundos escucho que me grita ‘má’, en ese momento me apresuro, salgo del baño lo más rápido que puedo y mi hija ya no está”, explicó la mujer en entrevista a Foro TV.

Rocío Bustamante cuenta que su hija, María Ángela, desapareció frente a un baño del paradero de Indios Verdes; lo último que oyó fue un grito en el que le decía “má”. #LasNoticiasDeFOROtv con @Claoep | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/cxFnM5M1et — Foro_TV (@Foro_TV) January 20, 2023

La madre de familia le llamó por teléfono, preguntó a los locatarios en la zona e hizo una primera búsqueda por la estación tras lo cual reportó su desaparición de la joven a las autoridades.

La noche del jueves la familia, amigos y vecinos de la joven bloqueó la avenida Insurgentes Norte a la altura del acceso a la carretera México-Pachuca para exigir a las autoridades el caso de la desaparición de la menor. Otra manifestación se realizó la tarde de este viernes.

La madre de Ángela Olguin grita desesperada en el paradero de Indios Verdes donde hace 24h su hija desapareció frente a los baños que al lado del Metrobús. Tiene 16 años y tres hermanas que también gritan “ni una desaparecida más” pic.twitter.com/aZMToYE0w7 — Almudena Barragán (@Muna_bargan) January 20, 2023

La FGJ emitió la ficha de búsqueda a las 19:22 horas del mismo jueves.