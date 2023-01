Diputada de Morena denuncia 'racismo' en conocido gimnasio por no poner reggaetón

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada de Morena María Clemente García acusó al gimnasio Sport World de ser un establecimiento “clasista” y “racista” por prohibirle escuchar reggaetón en su bocina mientras hacía ejercicio.

La denuncia fue hecha en un hilo de Twitter y causó polémica en redes sociales así como la respuesta de una internauta que habría estado presente al momento del conflicto entre la diputada y trabajadores del gimnasio.

La diputada trans publicó un vídeo en Twitter para exponer el presunto “clasismo” y “racismo” en un gimnasio de la Ciudad de México debido a que no habrían permitido que escuche reggaetón en su bocina.

Según explicó en su vídeo mientras entrenaba se dio cuenta de que sus audífonos inalámbricos no tenían carga por lo que puso su música en su bocina, pero el coordinador del gimnasio le solicitó apagarla, al parecer en respuesta a quejas de otros clientes y normas del establecimiento.

La diputada respondió que apagaría su bocina siempre y cuando cambiaran la música del gimnasio a temas de reggaetón, a lo que el personal se negó porque, según la denuncia de María Clemente, “la música electrónica tiene la frecuencia adecuada para hacer ejercicio”.

En ese momento, la legisladora sacó su celular y comenzó a grabar su denuncia en contra del establecimiento: “(El gimnasio Sports World) tiene prohibido escuchar reggaetón, lo cual es evidente que es un club clasista. Que nos comprueben científicamente que hay un sólo ritmo para hacer ejercicio y que el reguetón no es ese”, acusó.

“Hay millones de gimnasios en toda Latinoamérica donde se hace ejercicio escuchando reggaetón, que quede constancia de que este es un club racista. Miren aquí escuchan sólo música clasista. Le solicité que pusiera reggaetón y no quiere poner reggaetón”, dijo la diputada trans.

María Clemente aseguró que el problema del gimnasio sería específicamente con el género latino ya “además de música electrónica también ponen otros géneros y ritmos […] No pueden poner reggaeton pero si pueden poner a pop”.

También acusó a los entrenadores del gimnasio de subirle el volumen de las bocinas del establecimiento “para que las mías no se escucharan” y publicó la foto de otro cliente, quien supuestamente se habría quejado de la música de la diputada.

“Un usuario (blanco) me reclamó que quitará el reggaeton, a pesar de que el usaba audífonos, es decir ni podía escuchar mi música, entonces solo se trata de no escuchar reggaeton en ese espacio, es decir el reggaeton está prohibido en @SportsWorldMex”, escribió en Twitter.

Tras la denuncia de la diputada de Morena, usuarios del gimnasio respondieron a las acusaciones asegurando que la polémica inicio “porque no la dejan hacer lo que se le da la gana”.

La usuaria @LuisafeCg señaló que el reglamento del gimnasio indica que está “estrictamente prohibido el uso de reproductores de música sin audífonos”, medida que otros clientes están cumpliendo.

La usuaria también compartió un vídeo de la diputada en aparente discusión con otro asistente del gimnasio, mismo que María Clemente habría expuesto en una fotografía asegurando que se quejó de su música pese a tener audífonos y no poder escuchar”.

De acuerdo con la internauta, la legisladora estaba “gritándole a un usuario que le pidió se pusiera audífonos porque su música nos incomoda”.

Por su parte, la legisladora respondió a las acusaciones de los ciudadanos con varias publicaciones, en las que afirmó que hubo una "aplicación selectiva del reglamento" del gimnasio ya que ella era obligada a cumplirlo pero usuarios "blancos" y/o "extranjeros no.

La mayoría de los usuarios del gimnasio trae audífonos porque evidentemente no quieren escuchar la música de las bocinas del gimnasio, muy pocos lo hacen, el gerente del gimnasio no me pudo explicar porqué no pueden poner reggaeton en las bocinas del gimnasio. pic.twitter.com/gLkJ3QnbAN — María Clemente | Gatúbela ?????? (@MARIACLEMENTEMX) January 19, 2023