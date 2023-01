Ángela Olguín. Fiscalía localiza a adolescente que desapareció en Metro de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— María Ángela Olguín, la adolescente de 16 años que fue reportada como desaparecida el pasado jueves 19 de enero, tras haber sido vista por última vez en el paradero de Indios Verdes del metro de la CDMX, fue hallada la tarde de este sábado 21.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la localización de la menor, quien fue trasladada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) a las instalaciones de la Fiscalía para ser entregada a su familia.

Francisco Almazán, jefe general de la PDI, destacó que la adolescente fue localizada sana y salva, gracias a los trabajos de inteligencia.

"Gracias a trabajos de Inteligencia realizados por agentes de la @PDI_FGJCDMX, se logró localizar sana y salva a una menor reportada como desaparecida, en el paradero de Indios Verdes", se lee en un mensaje de Twitter.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado a conocer detalles sobre el hallazgo de María Ángela Olguín Bustamante. Tampoco aclararon cómo dieron con el paradero de la adolescente ni dónde la encontraron.

Localizamos a la adolescente María Ángela, vista por última vez el 19 de enero en alcaldía Gustavo A. Madero. Agentes de @PDI_FGJCDMX la trasladan a instalaciones de esta Fiscalía para ser reintegrada a su núcleo familiar. En breve mayor información https://t.co/YMvmSmYwll pic.twitter.com/ZwZb3pygmp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 21, 2023

Por su parte, la señora Rocío, madre de de Angela, asegura que ninguna autoridad se ha comunicado con ella para informarle lo ocurrido, según lo reportado por Milenio.

Cabe recordar que Ángela Olguín fue reportada como desaparecida el 19 de enero del año en curso, cuando esperaba a su mamá afuera de los baños del paradero del Metro Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Estamos investigando la ausencia de una adolescente, reportada ayer 19 de enero, en inmediaciones de Indios Verdes en la alcaldía GAM. Conforme al protocolo se inició la carpeta de investigación, recopilación de videos y geolocalización de su teléfono y redes sociales. https://t.co/YMvmSmYwll — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 20, 2023

Tras la desaparición, los familiares y amigos de la menor realizaron diversas protestas en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes, para exigir el apoyo de las autoridades.

?? María Ángela desapareció afuera de los baños del paradero de Indios Verdes mientras esperaba a su mamá



Familiares bloquean Insurgentes a la altura de los hechos para exigir respuesta de las autoridades



uD83DuDCFA La historia con @azucenau pic.twitter.com/eShiUXPwGm — Milenio (@Milenio) January 21, 2023

Antes de que la Fiscalía de CDMX informará sobre la localización de la menor, la madre de la adolescente confesó en entrevista que había visto las cámaras del C5 y sospechaba que un hombre la habría secuestrado.

‘’Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me meto, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parada. Cuando me toca entrar directamente al baño me meto. Como a los 10 segundos escucho que me grita ‘Ma’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija’', explicó la madre de la menor en entrevista.

Rocío Bustamante cuenta que su hija, María Ángela, desapareció frente a un baño del paradero de Indios Verdes; lo último que oyó fue un grito en el que le decía “má”. #LasNoticiasDeFOROtv con @Claoep | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/cxFnM5M1et — Foro_TV (@Foro_TV) January 20, 2023

Elizabeth, hermana de María Ángela Olguín Bustamante, quien desapareció en los baños públicos del paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, aseguró que un hombre se la llevó del brazo, lo cual pudo ser constatado por las cámaras del C5.

“Afortunadamente podemos accesar a ver las cámaras del C5 en donde claramente se ve que mi hermana no sale por su propio pie del paradero, se la llevan del brazo”, detalló la joven.

“Se ve claramente que es mi hermana, se regresa al mismo lugar y se ve cómo un hombre se la lleva del brazo, se la lleva caminando hacia el local”, agregó la menor.

