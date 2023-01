Diputadas Ivonne Ortega y Jaqueline Hinojosa, con Brozo: ''Tienes un fetiche con los yucatecos''

MÉRIDA.- Las diputadas federales yucatecas Ivonne Ortega Pacheco y Jaqueline Hinojosa Madrigal fueron las invitadas del primer programa del año de "TeneBrozo", emisión que conduce Víctor Trujillo en su personaje de Brozo. Junto con ellas estuvo el también legislador Ignacio Loyola Vera.

"Tienes un fetiche con los yucatecos", dijo la priista Jaqueline Hinojosa al payado. "La verdad, sí", dijo Brozo al recordar que trabaja con uno (Carlos Loret de Mola) y que tuvo buena amistad con otro, Carlos Castillo Peraza.

En la emisión, los legisladores opinaron sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La exgobernadora yucateca dijo que ve "un gobierno abandonado y que no tiene rumbo", en el que se adelantó la sucesión electoral por falta de resultados. "Y no hay resultados de gobierno, porque no hay gobierno", agregó.

"Yo creo que hay dos Andrés Manuel, la víctima, que diario aparece en la mañanera, y el victimario hacia la oposición", opinó por su parte Jaqueline Hinojosa, líder en Yucatán de la red "Jóvenes X México", del Revolucionario Institucional.

¿Movimiento Ciudadano se unirá a la alianza "Va x México?

El panista Loyola Vera se manifestó a favor de la alianza "Va x México". "Ahora hay una intromisión excesiva del gobierno, del narcotráfico y del crimen organizado en el proceso electoral. Eso cambia totalmente el esquema de una elección, de como estábamos acostumbrados". El exgobernador de Querétaro consideró que la marcha del 13 de noviembre a favor del INE fue un parteaguas y añadió que se deben buscar liderazgos fuera de los partidos.

Ante esto, el payaso le preguntó a Ivonne Ortega si Movimiento Ciudadano se sumará a la alianza. Sin responder directamente, la exalcaldesa de Dzemul recordó que la alianza votó a favor de la prisión preventiva oficiosa y de la militarización del país hasta 2028, mientras que MC se opuso: "Si el ciudadano ve que su alianza no está con su sentimiento, está muy difícil que puedas provocar que participe... La gente tiene capacidad de decidir, no se traslada el voto por mandato institucional".

Como informamos, durante el pasado informe del gobernador Mauricio Vila, Ivonne Ortega dijo, en respuesta a una broma de Liborio Vidal, que "MC puede ser la bisagra…", entre panistas. Al evento también acudió Jaqueline Hinojosa.

¿Qué le dijo Jaqueline Hinojosa a Ivonne Ortega?

Además, cabe recordar que en 2019 Jaqueline Hinojosa reclamó a Ivonne Ortega su "doble moral" en un evento nacional de jóvenes priistas, cuando la exgobernadora aún militaba en ese partido.

En ese entonces Jaqueline dijo que la exsecretaria nacional del PRI la bloqueó, a " ella y a su gente", porque "nos atrevimos los jóvenes de Yucatán a denunciar la compra de votos a favor de su compadre".

