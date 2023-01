Así fue el hallazgo de Ángela Olguín, adolescente desaparecida en el Metro de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Olguín, la adolescente desaparecida en el Metro de la Ciudad de México fue hallada con vida 48 horas de ser reportarse su extravío, sin embargo, la menor habría sido víctima de la delincuencia.

Familiares de María Ángela Olguín confirmaron a medios como Infobae que la menor fue sacada a la fuerza de la estación de Indios Verdes por un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por la autoridad capitalina.

Ángela Olguín desaparece del Metro de CDMX

Según informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México al activar la alerta Amber por la desaparición de Ángela Olguín en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la joven había sido vista por última vez alrededor de las 17:00 horas del jueves 19 de enero.

La joven estaba acompañada de su madre, Rocío Bustamante, quien entró a los baños públicos en la estación del metro mientras su hija la esperaba afuera, pero al salir la joven ya no se encontraba en el lugar.

“Cuando me toca entrar directamente al baño como a los 10 segundos escucho que me grita ‘má’, en ese momento me apresuro, salgo del baño lo más rápido que puedo y mi hija ya no está”, explicó la mujer en entrevista a Foro TV el mismo viernes.

Durante las investigaciones las autoridades revisaron una grabación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), que según la familia de la joven, muestra a un hombre tomar del brazo a Ángela Olguín para llevársela.

“Afortunadamente podemos acceder a ver las cámaras del C5 en donde claramente se ve que mi hermana no sale por su propio pie del paradero, se la llevan del brazo”, dijo Elizabeth, hermana de Ángela Olguín.

En un comunicado de la FGJCDMX como parte de la labor de búsqueda se “ordenó realizar un rastreo interinstitucional, así como trabajar en la geolocalización del teléfono celular que portaba la adolescente, además de una exhaustiva revisión de sus redes sociales”.

La familia de Ángela Olguín organizó protestas y cierres de calles para ejercer presión a las autoridades para localizar a la menor desaparecida.

Ángela Olguín es localizada con vida

La tarde del sábado 21 la Fiscalía de Ciudad de México informó que sus agentes de investigación hallaron a la joven Ángela Olguín fue localizada con vida, pero sin revelar detalles sobre su aparición.

De acuerdo con medios nacionales, vecinos relataron que la joven fue hallada sin ropa y envuelta en bolsas negras de basura después de ser aventada desde un auto en un área de juegos mecánicos abandonas en la Avenida Carmelo Pérez y Avenida 12, colonia Las Águilas, municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México

“Escuché que alguien lloraba, una muchacha que fue la primera que pasó más cerca la ayudó, luego se juntaron los vecinos y trajeron a una ambulancia que iba pasando, también dieron aviso a una patrulla donde dos mujeres policía se acercaron para ayudarla”, detalló una vecina a Noticieros Televisa que dijo haber sido testigo de lo ocurrido.

Una mujer policía relató a Milenio que la joven “se encontraba en posición fetal con una bolsa negra, estaba atada de manos y de pies, además traía una cinta canela transparente en el estómago”.

“Me indicaba que traía mucho dolor en la espalda, se veía muy desesperada y solamente quería desamarrarse de las manos”, agregó la oficial.

La joven finalmente logró reunirse con su familia en la FGJCDMX, donde una camioneta de la Policía de Investigación los llevó hasta su casa.

