Reportan extraño comportamiento en perros de Sonora; les habrían dado comida 'cannábica'

NOGALES.- La asociación civil ‘Nogalenses en Pro de los Animales’ (NPA) en Sonora alertó por un posible intento de envenenamiento de perros después de que una manada de 10 canes presentó síntomas extraños, al parecer causada por ingerir marihuana molida.

Elsa Morales Carrillo, vocera de NPA, informó que el pasado jueves 19 de enero recibieron el reporte de una manada de perros que ingirieron comida envuelta con marihuana molida, tras lo cual exhibieron comportamiento extraño en una colonia de Nogales.

"Se trata de diez perros y, aunque todos están bien, andaban sueltos en la vía pública. Los perros no son de esa parte de la calle, son de más al fondo. A otros perros que estaban dentro de las propiedades no les pasó nada", dijo.

Noticias Relacionadas Viral. Familia convierte a su perro en tapete tras su muerte

Reportan a perros que consumieron marihuana en Sonora

En la calle Arroyo Buenos Aires, colindante con la colonia CTS-CROC vecinos realizaron el reporte de la presencia de varios perros con síntomas extraños como dar vueltas sin parar y desequilibro.

Al principio se sospechó que los canes habían sido envenenados pero los vecinos de la nota revisaron los vómitos de los animales y detectaron marihuana molida en los restos de comida.

"Si hubiera sido algún veneno se hubieran revolcado, aullado y con mucha baba, pero sabíamos que no les habían dado por la reacción. Tenían un descontrol muy raro, pero muy chistoso, no tenían un control de su habilidad, pero gracias a Dios todos están bien", dijo la vocera.

La asociación indicó que han recibido reportes de vecinos que dan alimentos nocivos a los canes para que mueran, sin embargo, habitantes de la zona culparon a los dueños de los perros del hecho por no cuidarlos y tenerlos fuera de sus propiedades.

"Mucha gente sabe que sus perros son agresivos y no toman medidas, les abren las puertas, no los encierran y luego vienen las agresiones, muerden a la gente, corretean a los niños y son situaciones que no deben de pasar, son responsabilidad de los dueños", acusó un vecino.

Elsa Morales instó a los dueños de canes a cuidarlos y tenerlos dentro de las viviendas para prevenir que vecinos enojados realicen acciones como agredirlos o envenenarlos.

La NPA informó que cuatro de los 10 perros afectados fueron llevados a una clínica veterinaria para atención médica. Los canes recibieron inyecciones y soluciones, pero todos se recuperaron después de vomitar la comida.

Te puede interesar: Familia da en adopción a su cerdita, pero el nuevo dueño la convierte en su cena