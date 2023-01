Explica AMLO cómo se tituló de la UNAM sin dominar el idioma inglés

CIUDAD DE MÉXICO.— La mañana de este lunes, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó cómo se tituló de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) sin el dominio del inglés.

El mandatario informó que, a finales de los años 70, cuando cursó la carrera, existía, además de acreditar el dominio del idioma inglés, la opción de titularse por las comprensiones de lectura de dos lenguas y él optó por el francés y el portugués.

Además, informó que se tituló varios años después de haber cursado la carrera, debido a que se regresó a su estado natal, Tabasco, para trabajar como delegado el Instituto Nacional Indigenista (INI).

"A veces hay cuentas falsas, y `bots´, pero uno (tuit) donde dice que por qué si yo me titulé sin cursar el inglés me dieron mi título. Se los explicó: cuando yo termino las materias en la facultad, pues me voy a trabajar a Tabasco al INI, como pasante. Entonces cuando me regresó (a la Ciudad de México) ya hago la tesis, y para obtener el título de licenciatura de Ciencia Política, además de los créditos, el servicio social, se requieren -en ese entonces - el examen profesional, además de la tesis, un dominio de un idioma, inglés o francés o dos traducciones. Entonces yo opté por dos traducciones, y llevé seis meses un curso en el CELE, que es el Centro de Lengua Extranjera de la UNAM. Entonces hice traducción de lectura de francés y portugués, entonces me dicen que, por qué inglés, entonces era una cosa u otra cosa“, aclaró López Obrador.