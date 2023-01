Claudia Sheinbaum retoma gira por México: ‘Tengo muchas invitaciones y no pienso quedar mal’

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, anunció que continuará realizando visitas a otras entidades del país pese a las críticas de la oposición y los señalamientos por los recientes incidentes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En conferencia de prensa, la capitalina dijo que incorporará la modalidad virtual para su conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno” además de su gira presencial, con la cual ha visitado varias ciudades de México.

“Tengo muchas invitaciones de muchos lugares para poder asistir y no pienso quedar mal, entonces ahí donde no pueda salir, pues las vamos a dar por videoconferencia, entonces vamos a utilizar las distintas modalidades”, expuso la mandataria capitalina.

Claudia Sheinbaum defiende gira por México

Al ser cuestionada a raíz de sus visitas a otras ciudades, que algunos calificaron como una gira de campaña anticipada, la morenista respondió que el bloque opositor “se enoja de todo”.

“La oposición se va a quejar si salgo, si no salgo; si hago, si no hago. Ellos se quejan (...) Sí (voy a seguir saliendo) y dedicándome a la Ciudad, como lo he hecho hasta ahora”, afirmó la capitalina.

La gira de conferencias magistrales fue blanco de críticas en redes sociales a la jefa de gobierno, principalmente entre usuarios del Metro de CDMX debido a varios incidentes ocurridos en el servicio de transporte público como consecuencia de la falta de mantenimiento durante su gobierno.

Un día más con la Guardia Nacional en el @MetroCDMX y una día mas que las escaleras eléctricas de Patriotismo siguen sin funcionar. pic.twitter.com/b89Efl0HBn — Sofía Castro Guerrero (@sofiacastrog) January 23, 2023

La mañana del pasado 19 de noviembre el metro Oceanía presentó fallas y se reportó humo saliendo de uno de los vagones, ese mismo fin de semana cuando Claudia Sheinbaum viajó a Chiapas como parte de su gira para la mencionada conferencia.

En el incidente más comentado de fechas recientes la jefa de Gobierno se encontraba camino a Michoacán para dar su conferencia cuando ocurrió el choque de trenes de la Línea 3, en el que murió la estudiante Yaretzi de 18 años y más de 100 personas resultaron heridas.

¿Claudia Sheinbaum está en gira de precampaña?

El Instituto Nacional Electoral (INE) investigó las denuncias por las visitas de Claudia Sheinbaum ante las denuncias por una presunta gira de precampaña como parte de sus esfuerzos por ser la candidata de Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

El INE no emitió medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada de cara a las elecciones del 2024 en lo relacionado a la campaña.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Claudia Sheinbaum deslindarse públicamente de la promoción a su persona a raíz de pintas de muros, espectaculares y temas musicales bajo el eslogan #EsClaudia.

Además le ordenó pedir a simpatizantes abstenerse de difundir propaganda o realizar acciones de promoción en su favor en relación a los comicios de 2024.

#BoletínINE ?uD83CuDFFB | INE ordena a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hacer un llamado a sus simpatizantes a que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2024. https://t.co/qmD7p9Lez1 pic.twitter.com/kPPRAuWMKI — @INEMexico (@INEMexico) December 2, 2022

La Comisión determinó que estas acciones representan “una estrategia de publicidad atípica” y “propaganda con características y particularidades que denotan identidad en su contenido, en la que se busca posicionar la idea de continuidad” del actual gobierno.

El INE destacó el presunto uso indebido de recursos públicos derivado de las manifestaciones denunciadas, es un tema que se resolverá por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).