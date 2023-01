María Ángela: FGJ revela vídeos de la menor; su desaparición habría sido voluntaria, ¿Qué pasó?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, informó que la investigación por el caso María Ángela habría arrojado que la menor se ausentó voluntariamente, por lo que las autoridades descartan que se trate de un delito.

En un mensaje a medios, que reproduce El Universal, Lara López presentó en vídeos los momentos en que María Ángela sale acompañada de una mujer y se dirige al campamento de un colectivo en Bellas Artes en donde le brindaron apoyo.

"La menor no presentaba ningún daño y su ausencia no tiene que ver con ningún delito", dijo Lara, quien insistió en que no hay más indicios de otras desapariciones en el paradero de Indios Verdes del Metro de la Ciudad de México.

Historias de "terror" en Indios Verdes

Desde que el caso trascendió en redes sociales, las autoridades y habían negado que en dicho paradero opere una red dedicada al secuestro o trata de personas, en especial contra mujeres; sin embargo, testimonios de jóvenes como Max, Yadira o Alejandra, quienes vivieron situaciones extrañas en el CETRAM, les hace pensar que se libraron de ser víctimas de alguno de estos delitos.

Hace tres años, Max denunció que un conductor de transporte público intentó retenerla contra su voluntad. Todo frente a comerciantes, transportistas y transeúntes, sin que nadie hiciera nada.

Max tenía 19 años, era estudiante del turno vespertino en el Cecyt Número 8 del Instituto Politécnico Nacional, donde fue víctima de abuso sexual por parte de un trabajador del lugar, caso que hasta hoy no tiene una resolución.

Yadira cuenta que decidió comprar una rebanada de pizza en lo que esperaba a su esposo. Justo cuando la terminó de comer dice, empezó a sentirse "muy mal", se mareó y le costaba respirar.

"Me senté un rato (cuando llegó mi esposo) como pude me levanté y corrí hacia donde estaba, cuando me iba subiendo a la moto me desmaye, después reaccione y lo primero que vomité fue la pizza", recordó la joven.

Por su parte, Alejandra contó que tuvo que liberarse de un hombre cuando fue al balo en Indios Verdes, pero que logró liberarse golpeándolo con su mochila.

¿Qué pasó con María Ángela, menor desaparecida en Indios Verdes?

El pasado 19 de enero, la madre de María Ángela denunció su desaparición en el paradero de Indios Verdes.

Los padres de la menor levantaron una denuncia y tras algunos días, la joven de 16 años fue encontrada desnuda envuelta en bolsas negras en un terreno baldío del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

No obstante, los vídeos presentados por la Fiscalía la muestra saliendo por su propio pie y dirigirse al colectivo de Bellas Artes, por lo que se descarta que fuera víctima de un delito.

Sin embargo, la información revelada por la Fiscalía, contradice las informaciones presentadas con anterioridad, que sugieren que se habría tratado de "un montaje" de la menor, pese a las declaraciones de su madre, Rocío Bustamante, quien días después explicó en una entrevista a "El País", que su hija sintió un pinchazo en el brazo y después un hombre se la llevó.

Rocío explicó que el piquete sucedió en el Metro Hidalgo. "En ese momento le revisé el brazo, pero estaba todo normal", y al no encontrar nada continuaron con su plática, hasta que llegaron al paradero.

La madre de María Ángela comenta que en cuanto entró al sanitario solo alcanzó a escuchar que su hija le gritó "¡Amá!", y al momento de salir del lugar ya no encontró a la menor de 16 años.

Tras ser hallada, la adolescente declaró que había más mujeres en el lugar donde estaba, entre niñas, adolescentes y jóvenes adultas, lo que disparó la alarma sobre una presunta red de trata de personas que operaría en el Metro de Ciudad de México.

Entonces si *Maria Angela* nos vio la cara de pendejos.

¿Quien es el tipo que se la llevó?

¿Porque apareció embolsada y atada?

¿Porque inventar que fue drogada y había dos mujeres más donde ella estaba secuestrada?

La fiscalía no explica lo anterior pic.twitter.com/ZfIQmoJcmn — Nubia (@NubiaArizaga) January 26, 2023

¿Hay una red de trata de personas en el Metro de la Ciudad de México?

Si bien, las autoridades niegan que María Ángela fuera una víctima sobreviviente de dicho delito, lo cierto es que El Universal reveló que las autoridades sí han investigado desde 2019 una presunta red que opera en la zona de Indios Verdes, con 180 denuncias sobre este delito.

Para 2022, la Fiscalía capitalina sobre este mismo delito reportó 90 denuncias, cifra menor al informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene un registro de 169 denuncias en Ciudad de México, según cita el mismo medio.