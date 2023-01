Cientos de migrantes abandonan caravana y piden asilo a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Migrantes procedentes de Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia y otros países abandonaron una caravana a su llegada a la frontera de México para entregarse al Instituto Nacional de Migración (INM) y pedir asilo a nuestro país.

Este lunes 30 de enero cerca de mil migrantes de 20 nacionalidades diferentes, en su mayoría haitianos, venezolanos, centroamericanos y africanos, se reunieron en masa para pedir el asilo en México tras recorrer siete países.

El grupo de migrantes, que originalmente se dirigían a Estados Unidos, se reunieron en el parque central Miguel Hidalgo en Tapachula después de cruzar el río Suchiate entre México y Guatemala.

Cientos de migrantes piden asilo en México

Una furgoneta con agentes del INM llegó al punto de reunión de los migrantes para trasladarlos a la estación migratoria Siglo 21, una de las más grandes del país, según indicó EFE.

Migrantes en Tapachula, México

Un migrante de origen venezolano Isaac Ugarte denunció a los agentes del INM; presuntamente le habría entregado un documento que después rompieron en el camino y le dijeron que no le servía para transitar por el país.

“Mi papel me lo rompieron en Arriaga, luego me bajaron a Comitán y nos dieron otro papel y empecé a caminar con las vías del tren y llegamos a Veracruz, donde tomamos el tren porque no nos dejan seguir y me regresaron de nuevo a Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, nos devolvieron hasta Tapachula engañados de nuevamente”, relató el venezolano.

Caravanas migrantes causan tensiones políticas

En 2022 las caravanas migrantes derivaron en una crisis política y humanitaria debido al gran flujo de personas que cruzaban ilegalmente las fronteras entre países al escapar de la violencia, inseguridad y crisis económicas en sus naciones de origen.

En fechas recientes ha aumentado el número de migrantes que abandonan las caravanas después de varios intentos fallidos de ingresar a Estados Unidos en masa, pero aún continúan los éxodos masivos.

Caravana migrante en Ciudad Juárez

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México 118,478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131,448 casos.

En 2022 se registró una cifra récord del flujo migratorio con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México.

