Édgar Ulises Báez Gutiérrez habría aceptado tomar referencias del trabajo de Yasmín Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO. - Édgar Ulises Báez Gutiérrez habría aceptado ante integrantes de un comité de la UNAM que acudieron a su domicilio que él tomó partes de la tesis de licenciatura de la alumna, y hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, según lo revela una grabación que El Universal tendría en su poder.

En dicho audio, el aboga también habría confesado que mintió ante los integrantes de dicho comité, pues les dijo que nunca había recibido a un notario público en su domicilio, aunque acepta que sí lo hizo, lo cual además consta en un video que forma parte de la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), y del cual hace unas semanas se dio cuenta de su existencia.

Yasmín Esquivel no renunciará a la SCJN pese a plagio de tesis: 'No tengo de que avergonzarme'

En una conversación grabada, Báez Gutiérrez explica a un interlocutor que personas que se identificaron como integrantes de un comité de la UNAM acudieron a su domicilio con un notario público y que ante ellos reconoció que tomó algunas referencias y que no copió íntegramente la tesis de la ministra.

En la visita, relata que le hicieron una invitación para esclarecer la verdad histórica de los hechos, antes del 6 de enero de 2023.

"Vinieron del comité de la UNAM y ellos ante el notario me preguntaron si había venido algún otro notario, y me enseñaron la foto del notario que vino, y yo les dije no", se escucha en el audio.