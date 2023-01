El plan b, el arma para descuartizar al INE, dice CCM

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En su editorial de esta semana, el Centro Católico Multimedial (CCM) criticó la orden del secretario de Gobernación a los legis-ladores de su partido en la LXV Legislatura, de “descuartizar” al Instituto Nacional Electoral, algo que calificó como la prueba de cómo el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado a asesinar completamente las instituciones que han apuntalado una democracia que se pensaba madura.

El órgano informativo detalló que al iniciar el segundo período de sesiones en el segundo año de la actual Legislatura, todo se enfoca a estos temas, de los cuales depende vivir en un país de instituciones ciudadanas o sumido en el autoritarismo: elecciones en dos estados, designación de nuevos consejeros y detener la aniquilación del INE.

“El plan b de López Obrador espera su ratificación en el Senado. Será de los primeros asuntos que la Cámara alta analice en un clima de crispación por las elecciones en dos estados que serán estratégicos para el proceso de 2024. Tan pronto se apruebe, el alud de controversias serán puestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir lo que, a todas luces, es contrario a la Constitución”, explicaron.

Enfatizaron que no es para menos, ya que habiendo esclarecido la naturaleza de las reformas que ni los diputados conocieron, el plan b efectivamente hace honor a su cometido. “Es el arma usada por un descuartizador. Esta semana el pleno del INE aprobó un detallado informe acerca de las consecuencias de las reformas del oficialismo revanchista. Su lectura no puede pasar desapercibida por la ciudadanía que salió a las calles el 13 de noviembre”, resaltaron.

Implicaciones

Además, explicaron sus implicaciones: eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales encargadas de realizar el trabajo sustantivo de preparación, organización y celebración de elecciones; fusionar oficinas y direcciones que eliminarían plazas del servicio profesional electoral; vulnerar el Padrón Electoral y la cartografía electoral, así como los módulos de atención ciudadana en oficinas de gobierno, en una clara violación de la independencia del INE.

También, la vulnerabilidad de los datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares, acabar con la educación cívica electoral, impedir la capacitación electoral, suprimir la Junta General Ejecutiva del INE para ser sustituida por una Comisión de Administración de cinco consejeros electorales, contraria a la Constitución, así como reducir la estructura del INE en más del 84 por ciento, lo que le convertiría en una oficina de trámites mínimos.

Enfatizaron que eso solo es la punta del iceberg, ya que en el fondo el plan B es un descarado método que haría que el voto de cada ciudadano sea, prácticamente, un garabato en un papel, al comprometerse la certeza de las elecciones por un injerencismo absoluto del gobierno del partido en el poder.

“Ahora la sociedad se organiza y, de nuevo, una gran marcha para el 26 de febrero que promete ser multitudinaria para que cada voto cuente en procesos electorales, con certidumbre y confianza. #MiVotoNoSeToca comienza a resonar y, por el otro lado, provoca el desdén del descuartizador, quien lo único que atina a vituperar es: “¡Ya chole con su INE no se toca!”, finalizaron.

Ayer mismo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que este es el momento en que los ciudadanos deben presentar todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el plan B de la reforma electoral y defender la democracia.

Presentan libro

En la presentación del libro “La Democracia no se toca”, que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama, el presidente del INE insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena dinamitan las elecciones, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables “de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia”.

“Este es el momento en que los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales. La ley es la ley, no juguemos a que ‘no me vengan con eso’. Dentro de los cauces legales debemos poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los argumentos y elementos que creamos convenientes, para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución”, recalcó Córdova Vianello.

Acompañado de Ciro Murayama, del expresidente del IFE José Woldenberg, de la expresidenta del IFAI Jaqueline Peschard y de la periodista Carmen Aristegui, el consejero presidente del INE se refirió también a la supuesta petición que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo al Senado para “descuartizar” al INE, y señaló: “No sé si sea cierto o no lo de destazar al INE, pero leyendo la reforma, me queda claro que ese es el propósito”.

Fuerza beneficiada

Resaltó que si una fuerza política se ha beneficiado más en los últimos nueve años con el actual sistema electoral, “es el partido que nos gobierna”.

“La gran paradoja es por qué dinamita desde el poder las condiciones que le permitieron el acceso”, se preguntó Córdova.

El presidente del INE señaló que no quiere imaginar que sea una vocación autoritaria de “aquí no nos mueven”, pero dejó claro que se abre la puerta para que las elecciones sean un problema, como a finales de los 80.

“O hay una paradoja alucinante o a lo mejor alguien le está apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a instalarse la violencia en la contienda por el poder, cosa que ya habíamos exorcizado”, alertó.