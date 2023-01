"Colectivo por MÃ©xico" no tendrÃ¡ impacto en los ciudadanos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el surgimiento de la plataforma política "Colectivo por México" no tendrá impacto en los ciudadanos porque ya no existe analfabetismo político y se ha avanzado en la "revolución" de las conciencias.

"La gente está muy consciente, México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización, ya no existe el analfabetismo político, si me dicen en qué se ha avanzado, es mucho, pero en lo que más se ha avanzado es en la revolución de las conciencias". En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que eso es lo que no entienden sus adversarios porque la política es asunto de los políticos.

"Además como no saben hace política con la gente, para ellos el pueblo no cuenta y le tiene desprecio al pueblo, se les dificulta mucho, por eso tienen que ser los foros de Televisa con sus análisis y los dólares que pesan ´una tonelada´, creen que con eso van a engañar". Sin embargo, el Mandatario acusó que en la ciudad de México es donde más bombardeo de medios se presenta en contra de su gobierno y eso, si aturde, hace dudar a la gente, pero ya les cuesta más trabajo.

"Imagínense la gente de Coyoacán que en la elección pasada votó por (Gabriel) Quadri y cuando declara que si desaparecía Oaxaca, Chiapas y Guerrero, México saldría adelante y estoy seguro que en ese distrito de Coyoacán hay mucha gente de Guerrero y Oaxaca y que a lo mejor hasta votaron por él, y así cosas. Claro la manipulación en la radio, la televisión, los periódicos, si tienen hasta cierto punto un efecto".

