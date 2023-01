Ricardo Salinas Pliego se lanza contra Eduardo Trelles, excomentarista de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en uno de los empresarios más activos en las redes sociales. Sus constantes respuestas a los usuarios e incluso regalos que hace a sus seguidores de miles de pesos, lo han puesto en el radar de muchos. Debido a su constante actividad y polémicas declaraciones muchas veces se vuelve tendencia en redes sociales como la reciente respuesta a Eduardo Trelles, excomentarista de Televisa.

¿Qué dijo Eduardo Trelles a Ricardo Salinas Pliego?

El excomentarista de Televisa lanzó un mensaje criticando una de las iniciativas del empresario y dueño de Tv Azteca al informar que regalaría entradas a los abonados del Mazatlán FC que en la última jornada había recibido seis goles por parte del América. Fue tal la molestia de Ricardo Salinas que no dudó en contestar al comentarista y terminar de regalar boletos no solo a los abonados, si no a todos los que quisieran ir al estadio.

Estos fueron los polémicos mensajes:

Todo comenzó con la publicación del Equipo del Mazatlán donde anunciaba que regalaría pases a sus abonados y, al público general en caso de sobrar. La estrategia iba dirigida únicamente a las personas con un abono para premiar la lealtad.

Mensaje de Tweeter del Mazatlán FC

Posterior a esto, el excomentarista de Televisa, Eduardo Trelles respondió a la acción con el siguiente mensaje:

Respuesta del excomentarista de Televisa, Eduardo Trelles

Tras esto, la respuesta de Salinas Pliego no se hizo esperar y fue muy al estilo del empresario:

Respuesta Salinas Pliego a Eduardo Trelles

Respuesta de Ricardo Salinas Pliego a Eduardo Trelles

Luego de darse a conocer la respuesta, el comentarista deportivo no hizo mayor comentario, sin embargo, algunos de los fanáticos del Mazatlán agradecieron el gesto de Ricardo Salinas con algunos memes.

Memes de la respuesta de Ricardo Salinas

Polémicas de Ricardo Salinas Pliego

El dueño de Tv Azteca se ha visto envuelto en otras polémicas por diferentes razones, a continuación te presentamos algunas:

Ricardo Salinas Pliego ''en contra'' de pensión a joven con discapacidad: ''está actuando''

Ricardo Salinas sortea 100 mil pesos a usuarios de Twitter; ¿Cómo participar por el premio?

Ricardo Salinas Pliego con el “Escorpión Dorado”; revela quién es su presidente favorito (Vídeo)

Salinas Pliego presume asiento en México vs Polonia; critican que su app no transmite el Mundial 2022

Sabina Berman Vs. TV Azteca: denuncia porque la despidieron en la pandemia