Samuel García, gobernador de Nuevo León, enfrentará juicio político

MONTERREY.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntas “violaciones graves” a la Constitución Local.

La petición del juicio político fue hecha a raíz de que el gobernador no presentó a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 además de incumplir con la publicación de decretos avalados por el Poder Legislativo.

De acuerdo con informes de medios nacionales, el partido Movimiento Ciudadano al que pertenece García Sepúlveda y Bancada 4T votaron en contra del juicio político.

Noticias Relacionadas AMLO se muestra a favor de Samuel García

¿Qué pasará con el juicio político de Samuel García?

La Comisión Anticorrupción citó a Samuel García a comparecer el próximo 10 de febrero a las 16:30 horas de la tarde.

"Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de juicio político del Estado de Nuevo León, se emplace al denunciado para que exponga a esta Comisión lo que a su derecho convenga”, indica la comisión.

De acuerdo con el procedimiento, García Sepúlveda podrá comparecer para informar por escrito en un lapso de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la notificación con copias de la denuncia y otros documentos que integran esta.

Nueva controversia de Samuel García

La petición de juicio político contra Samuel García fue realizada por Annia Gómez Cárdenas, diputada federal del PAN, y José Luis Garza Ochoa, diputado federal del PRI.

Te recomendamos leer: Trabajadores vacían camiones de basura frente al Congreso de Nuevo León

Cuestionan juicio político en Nuevo León

En el debate previo a la aprobación del juicio político contra Samuel García, su compañera de partido y diputada local, Sandra Pámanes Ortiz, afirmó que no existía sustento en la denuncia del PAN y PRI por lo que debía desecharla.

La diputada agregó que no había un daño a la sociedad por no presentar el Presupuesto de Egresos ya que existe la disposición legar que establecía la aplicación de 2022, por lo no hay delito.

"Ya dejémonos de tanta farsa, de acciones perversas, por ningún motivo es procedente este juicio, no hay elementos, no hay sustento", dijo Sandra Pámanes que alegó que la actual situación es un acto de revanchismo y venganza contra Samuel García.

Sandra Pámanes defiende al gobernador Samuel García

Anylú Bendición, diputada local de la Bancada 4T, dijo que estaban en desacuerdo con el juicio político porque el Presupuesto de Egresos ya fue presentado y avalado además que en la publicación de decretos ya hay un proceso en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco.

Por último, Sandra Pámanes dijo que fueron los legisladores del PAN y PRI quienes violentaron la ley al votar un Presupuesto sin estar facultados para ello.

Hasta el momento Samuel García no ha hecho comentarios sobre el juicio político.