Asustada por la pirotecnia perrita se escapa de su casa en México; termina en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los festejos de Año Nuevo, cuando varias personas acostumbran usar la pirotecnia, una perrita huyó de casa por el miedo a los fuegos artificiales y la encontró hasta Estados Unidos.

La mujer vivió el susto de su vida al perder a su compañera peluda debido a los fuegos artificiales. La dueña reportó en Tiktok que su perrita huyó de casa por el miedo a los fuegos artificiales de Fin de Año y la encontró hasta Estados Unidos.

Al parecer la peludita y su 'mamá' viven en Baja California, sin embargo, por alguna extraña razón la mascota pudo cruzar 'al otro lado'.

"Y pues yo dije no manches, no creo, cómo verg... se va cruzar al otro lado? Pero como cerraron la línea no pude ir a buscarla. Toda la noche estuve llorando, preocupada porque no sabía si estaba bien, estaba haciendo mucho frío y estaba lloviendo bien fuerte y me seguía apareciendo que mi perrita estaba ahí.



Cuando la joven revisó la ubicación en el AirTag, que es un dispositivo que ayuda a la localización de objetos, personas o animales; se percató que su compañera de aparente raza pastor alemán se encontraba cerca de Emery Road, en la localidad de Tecate, en California.

Fue entonces que a primera hora en la mañana tuvo que ir a recogerla y afortunadamente pudo encontrarla sana y salva aunque sucia por la tierra y la lluvia.

Aún se desconoce cómo logró cruzar la frontera y cuál fue la ruta que tomó para llegar a tierra Norteamericana, sin embargo, se puede concluir que no le tomó más de dos días.

Si bien la historia tuvo un final feliz, sin embargo, la mujer dejó claro que la mascotita estará “castigada de por vida porque literalmente se fue del país”.“Lista. Estaba mojada y sucia, pero sana y salva. Nadie sabe cómo se cruzó al otro lado”, añadió.