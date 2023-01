Ovidio Guzmán, con medicamentos y dieta especial: ¿qué le pasó?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", requiere de una dieta especial y medicamentos para la ansiedad y depresión que padece.

Con apenas 32 años de edad, el líder de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa fue sometido a una cirugía del estómago, por lo que necesita cuidados especiales, señaló el abogado Alberto Díaz Mendieta.

Al salir de la audiencia informativa en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, el litigante señaló que su cliente necesita dieta especial, medicamentos y que lo atiendan los médicos, por lo que solicitó al juez de Control, Gregorio Salazar Hernández, permitir que se los suministren.

Extradición de Ovido Guzmán

"Requiere de una dieta especial y medicamentos. Ocupa dieta especial y medicina especial", indicó.En entrevista, el defensor señaló que Guzmán López está bien y que el gobierno de los Estados Unidos cuenta con 60 días para solicitar formalmente la extradición, por lo que una vez que lo haga diseñarán la estrategia jurídica para combatir el proceso.

Si esto no ocurre, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera deberá ser puesto en libertad. Respecto a las imputaciones que realizó la Fiscalía General de la República en la audiencia, consistentes en varios mensajes de textos interceptados, Díaz Mendieta señaló que no se pueden juzgar los hechos y los cargos hasta que el gobierno de los Estados Unidos presente la solicitud formal.

"No necesariamente coinciden los hechos que ahora informan a los que puedan traer después. No se puede hablar todavía de una defensa y de nada hasta que no se presente el gobierno que lo requiere la petición formal", comentó. La diligencia estaba agendada para las 11:00 horas de este viernes e inició tres horas y media después.

Ovidio Guzmán, en el penal del Altiplano

Ante ello, el juez de Control ordenó a la FGR iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la administración de la justicia en contra de la directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano y el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Antonio Hazael Ruiz Ortega, por el retraso injustificado para presentar a Guzmán López a la sala de audiencias.