AMLO acusa a 'conservadores' de intento golpista en Brasil. México respalda a Lula da Silva

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México expresó su respaldo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el intento de golpista en Brasil, llevado a cabo por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro este domingo 8 de enero de 2023.

La tarde de este domingo, grupos de bolsonaristas ingresaron tomaron la sede de los tres poderes del Gobierno de Brasil, el Ejecutivo, el Judicial y el Congreso para declararse en contra del gobierno de izquierda de Lula da Silva.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo a la administración del izquierdista Lula da Silva ante el ingreso con violencia de los bolsonaristas al Congreso de Brasil y criticó a “los conservadores” de estar detrás del intento del golpe de estado.

“Reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos. Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo”, escribió.

Un par de horas antes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, fue el primero en dar a conocer el respaldo del Gobierno de México a Lula da Silva ante las protestas en su contra.

"Frente a los acontecimientos en Brasil, manifestamos el pleno respaldo de México al Gobierno del Presidente Lula electo por voluntad popular. Rechazamos cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado ese pueblo hermano", escribió el canciller en Twitter.

Otros mandatarios que expresaron su apoyo a la administración de Lula da Silva incluyeron al presidente de Chile, Gabriel Boric, también con un mensaje en redes sociales.

"Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia".

Este domingo 8 de enero cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaron violentamente la sede de los tres poderes del Gobierno de Brasil, el Ejecutivo, el Judicial y el Congreso.

Los manifestantes pidieron la intervención militar para derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado la semana anterior, además procedieron a actos vandálicos como romper vidrios además se enfrentaron a agentes de policía y agredieron a algunos agentes.

El presidente del Congreso de Brasil, el senador Rodrigo Otavio Soares Pacheco, pidió castigar de forma “urgente” y con el “rigor de la ley” a los radicales bolsonaristas que han invadido las sedes del Parlamento, la Presidencia de la República y la Corte Suprema, en Brasilia.

Keep your eyes on Brazil. And if their not on it. It’s time to start watching. This video is currently live scenes from the Panalto Palace. Bolsonaristas are destroying the same building where Lula was inaugurated. Police presence nowhere in sight ???? pic.twitter.com/u6KXSYXcaw — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 8, 2023