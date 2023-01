AMLO propone a Biden una integración económica de toda América

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó a su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, la integración económica de toda América a través de un plan de sustitución de importaciones e inversión en desarrollo para evitar la migración forzada.

“No basta con integrarnos en América del Norte, se está haciendo muy bien esta integración con respeto a las soberanías de Canadá, Estados Unidos y México, pero es muy importante pensar en consolidar a todo nuestro continente”, indicó AMLO en la conferencia ‘mañanera’.

La conversación se dio en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que dio inicio este lunes 9 de enero de 2023, en la que participaran el mandatario mexicano, Biden y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

El presidente Biden arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este domingo 8 de enero, tras lo cual viajó por una hora en ‘la Bestia’ junto a López Obrador con rumbo a la Ciudad de México.

Al respecto, López Obrador dijo que presentó su idea de crear una unión comercial y económica en América durante el trayecto y la conversación fue “en muy buenos términos”.

“Fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar […] en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte”, afirmó.

I’m in Mexico to meet with President Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico and Prime Minister Justin Trudeau of Canada at the North American Leaders’ Summit.



This gathering will deepen our coordination and advance our shared priorities for North America. pic.twitter.com/pYDLd1eetU