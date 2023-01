Trudeau en México. AMLO recibe al primer ministro de Canadá en el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) poco después de las 14:40 horas de este lunes 9 de enero de 2023, donde fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

La llegada de Trudeau al AIFA tuvo lugar horas después de la reunión bilateral de López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La visita a México de Justin Trudeau se da en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participarán 'los tres amigos', el premier de Canadá, Joe Biden de Estados Unidos y el mexicano López Obrador.

A las 14:48 horas de este lunes 9 de enero de 2023 el primer ministro canadiense aterrizó en la pista del AIFA junto a su esposa, Sophie Grégoire Trudeau en un avión Real Fuerza Aérea Canadiense.

En la bienvenida de Justin Trudeau a México también estuvo presente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Del 9 al 11 de enero de 2023 se llevará a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte en la participarán el presidente López Obrador, su homólogo Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau para tratar temas como cambio climático, medio ambiente y competitividad en la región.

La noche de este lunes, tras la llegada del premier Justin Trudeau y su esposa a la sede del Ejecutivo Federal en Ciudad de México se llevará a cabo una cena de Estado entre funcionarios y mandatarios.

Taking off for Mexico City. Over the next few days, I’ll be meeting with @POTUS Biden, President @LopezObrador_, and business leaders to strengthen our economies, create good jobs, and build a better future for people across North America. More to come – stay tuned. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 9, 2023