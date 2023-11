CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la designación de Omar Fayad Meses como embajador de México en Noruega, al señalar que tiene un compromiso con el “humanismo” del exgobernador de Hidalgo al enfrentar la tragedia de Tlahuelilpan.

El mandatario relató que cuando ocurrió la explosión en Tlahuelilpan, en Hidalgo, el 18 de enero de 2019, que dejó un saldo de 73 muertos y 74 heridos, Omar Fayad estuvo presente.

“Bien muy bien, lo de Omar, ¿por qué lo propuse?, tengo con Omar un compromiso”.

“Si me dicen después de la pandemia cuál el momento más difícil que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia horrible, que me dolió muchísimo… era dolorosísimo ese incendió que le costó la vida a mucha gente, llegué y ya estaba Omar y no se despegó”, contó el Presidente.

Al cuestionarlo si compraba conciencia con cargos diplomáticos, el presidente López Obrador respondió que no caería en provocaciones.

“Estoy explicando porque, porque a mí impacta mucho eso por la cuestión humana, eso nunca lo voy a dejárselo de agradecer. Cada quien tiene su manera de sentir, pero para mí esos momentos de humanismo son fundamentales”.

El Mandatario aseguró que respeta todos los puntos, pero para él la actitud humana de Fayad merece ser reconocida.

López Obrador aseguró que sus designaciones diplomáticas no son un asunto de buenos y malos, sino servidores públicos, que ya fueron gobernadores, que van a representar a México, “¿cuál es el problema?”.

Omar Fayad fue gobernador del estado de Hidalgo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 2016 a 2022; entregó la estafeta al morenista Julio Menchaca.

Al político lo expulsaron del PRI, por consiferar que Fayad “entregó” la gubernatura a Morena.

