ACAPULCO (EL Universal).— Acapulco se encuentra al borde de una crisis social, económica y sanitaria por la falta de apoyos del gobierno federal, señalaron empresarios y dirigentes de oposición quienes reprocharon el desinterés presidencial en conocer la realidad en el puerto luego de la devastación del huracán “Otis”.

La Cámara Nacional de Comercio alertó que al menos 300 negocios, micro y pequeños están en riesgo de desaparecer debido a los saqueos y la falta de incentivos por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal para reconstruir.

En este contexto, desde la tarde del jueves y viernes trabajadores del hotel Elcano que anunció que no tiene recursos para hacerle frente a la reconstrucción y entrará en una pausa de al menos dos años, iniciaron una serie de protestas.

En varias carreteras que confluyen al puerto de Acapulco, como el viaducto con conecta con la autopista hacia México, el viernes, como desde tres semanas al menos unas mil personas, pobladores de zonas pesqueras, rurales y colonias populares, salieron con cartulinas a pedir agua y comida.

El senador del PRI Manuel Añorve dijo que hay denuncias de la ciudadanía de la aparición de enfermedades como cólera, dengue y hepatitis entre la población acapulqueño, que corren el riesgo de convertirse en epidemias por la falta de medicamentos y daños en la infraestructura hospitalaria.

“La crisis de Acapulco está arreciando, porque además del brote de enfermedades y el cierre de negocios, se debe sumar la crisis de empleo, ya que trabajadores de hoteles han recibido avisos de despido debido a la falta de recursos de los empleadores para hacer frente a la reconstrucción y pago de reparaciones”, citó.

Dijo que es urgente que el gobierno federal ponga en marcha un programa de créditos a fondo perdido que ayude a paliar la crisis que sufren hoteleros micro y pequeños empresarios, “pero sobre todo que de a los trabajadores una salida a su falta de ingresos, porque al no haber turismo, no tienen manera de obtenerlos”. “El gobierno federal no está volteando a ver que hay un problema de desabasto de agua potable en el 80 por ciento de Acapulco, que la gente está quemando la basura que se acumula en las calles, que han aparecido enfermedades como el dengue o chikungunya”, dijo.