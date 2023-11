CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, expresó su rechazo a las políticas e ideología de Javier Milei, reciente electo presidente de Argentina y ultraderechista.

Los señalamientos de la precandidata única de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se dan después de los comentarios negativos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a principios de la semana.

Claudia Sheinbaum arremete contra Milei

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México expresó su rechazo con el modelo económico y de gobierno de Javier Milei, ultraliberal y de extrema derecha, para Argentina.

Sheinbaum aseguró que la elección de Milei significa “un regreso al neoliberalismo más extremo”

“Todo mundo sabe que nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que plantea Miliei ni en Argentina ni en el caso de México, es un regreso al neoliberalismo más extremo con la privatización incluso de los medios de comunicación públicos que planteó”, expresó.

🔺Aunque se dijo respetuosa de la decisión del pueblo argentino, la precandidata presidencial, @Claudiashein, consideró que la victoria de Javier Milei significa un regreso extremo al neoliberalismo y descartó que el triunfo de Milei desencadene una ola de cambios en América… pic.twitter.com/igx9Szw9kP — Animal Político (@Pajaropolitico) November 21, 2023

Durante su visita a Veracruz, Sheinbaum afirmó “respetar la democracia y la decisión de los argentinos” pero descartó que la victoria de Milei en las elecciones vaya a desencadenar un fenómeno similar en otros países de Latinoamérica, especialmente en México.

“Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto y tampoco creo que sea que ya cambió el esquema y que viene una ola de cambios en América Latina”, señaló.

La capitalina sostuvo que la victoria de la derecha fue una “particularidad de Argentina”, relacionada con una situación económica de la que no han podido salir desde hace unos años.

“En México el proyecto que representamos tiene un apoyo popular impresionante porque hay un buen trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la gente está contenta con lo que está ocurriendo, no creo que esto influya en el país”, dijo.

Claudia Sheinbaum descarta que la victoria de Javier Milei en Argentina desencadene un efecto dominó, pues asegura que la situación económica de México es muy diferente a la del país sudamericano. pic.twitter.com/EDLMmQxGft — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 21, 2023

Aunque Sheinbaum recordó el principio de no intervención en los asuntos de otros países estipulado en la Constitución de México, dijo que ello no implica que no pueda expresar el “desacuerdo” con la política económica que Milei plantea en Argentina.

“Hay que respetar. México tiene una posición constitucional respecto a la política exterior de respeto, de no intervención. Pero eso no quiere decir que uno no diga que no está de acuerdo con la política que se está planteando en Argentina”, afirmó.

Claudia Sheinbaum había mantenido el silencio sobre la elección de Milei en Argentina el pasado domingo 19 de noviembre, dando sus primeras declaraciones públicas tras comentarios negativos de AMLO hacia el presidente electo durante las ‘mañaneras’.

¿Qué dijo AMLO sobre Milei?

El martes pasado, el presidente López Obrador dijo que la elección de Milei en Argentina fue un “autogol” y recordó a figuras como el dictador argentino Jorge Rafael Videla, así como el chileno Augusto Pinochet y el español Francisco Franco.

Sin embargo, dijo que respeta la decisión del pueblo argentino y aseguró que no romperá relaciones con el país.

