CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En 2022 el valor económico de las tareas del hogar y de cuidados ascendió a 7.2 billones de pesos, de acuerdo con datos del Inegi, que midió el valor económico del trabajo no remunerado en México calculando cuánto costarían las horas que destinan las familias a las labores del hogar y de cuidados, si se asociaran con un salario.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó algunos de esos datos con el objetivo de dimensionar y visibilizar la aportación que hacen los hogares, en especial las mujeres, a la economía del país. Destaca que las mujeres aportan más valor económico que los hombres por el tiempo que dedican a estas labores.

El IMCO señaló que el valor económico del trabajo no remunerado a nivel nacional equivale a 24% del PIB de México, es decir, a uno de cuatro pesos generados por la economía mexicana en 2022. Ese monto supera el valor de los sectores económicos más grandes del país, como la industria manufacturera (22%) y el comercio (20%).

Mujeres y la doble jornada

Destacó que son las mujeres quienes realizan la principal contribución económica por el trabajo no remunerado, aportando 2.6 veces más valor económico que los hombres. Esto debido a que del tiempo total destinado al trabajo —remunerado y no remunerado— a la semana, ellas dedican 63% a estas actividades sin remuneración, proporción que disminuye a 27% para los hombres.

El IMCO seña que entre las actividades sin remuneración realizadas por mujeres más productivas, en términos económicos, están brindar cuidados, y la limpieza y mantenimiento del hogar.