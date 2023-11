CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La empresa European Dredging Company, con origen en Luxemburgo, acusó ayer a las autoridades mexicanas de embargar de forma irregular su barco Zheng He (ZH) con 36 tripulantes desde hace 25 días, por lo que amagó con acudir al Tribunal de Justicia Internacional.

“Además de la violación a los tratados internacionales, está en riesgo la integridad de los 36 tripulantes de distintas nacionalidades, pues mientras se mantenga el embargo no pueden recibir víveres para su subsistencia”, denunció la compañía en un comunicado.

El embargo, aseguró el comunicado, ocurrió tras una “visita domiciliaria” de la Administración Desconcentrada en Auditoría de Comercio Exterior del Noreste el 27 de octubre pasado en el Golfo de México.

Según la compañía, las autoridades argumentaron que la importación del barco con bandera de Luxemburgo no estaba debidamente acreditada y, por lo tanto, su estancia en México resultaba ilegal.

“La embarcación ZH se encontraba en tráfico de altura y no tenía carga o mercancías a bordo que tuvieran como objetivo su importación a México”, contrastó la compañía, que realizaría trabajos de dragado en territorio mexicano.

Además, la empresa agregó que la diligencia fue arriba del buque sin respetar la asistencia consular, impidiendo contacto de la tripulación con sus embajadas y acceso a un traductor, lo que infringiría la convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

“La visita de inspección implicó una afectación al derecho internacional de mar (Convención del Mar), pues la autoridad de comercio exterior mexicana actuó en una jurisdicción que no le corresponde”, sostuvo.

Además, la naviera aseveró que el barco en sí mismo no puede considerarse mercancía y, por lo tanto, no puede ser objeto de embargo, “pues le resulta aplicable únicamente el derecho marítimo internacional y la jurisdicción del país o bandera (Luxemburgo) y la normatividad del puerto donde se encontraba atracado (Tampico, Tamaulipas)”.

El navío y los 36 miembros neerlandeses, croatas, belgas, filipinos, indonesios, indios y mexicanos de la tripulación estaban en el puerto de Tampico tras obtener un permiso de la aduana para atracar en el muelle el 21 de octubre pasado.

La empresa afirmó que desde el 5 de octubre se acreditó que el barco salió sin carga ni mercancías, según el certificado de autorización de salida.

Antes de la inspección y posterior embargo, la nave ZH esperaba en el puerto suministros de insumos para concluir sus viajes, así como servicios de recolección de basura y cambio de tripulación.

Por ello, la compañía aseguró que Luxemburgo ha enviado dos cartas diplomáticas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y solicita al Gobierno mexicano dar audiencia a European Dredging Company para resolver el conflicto.

“La situación de la embarcación Zhen He es el primer caso en México donde autoridades marítimas y aduaneras embargan un barco de esta índole por no haberlo importado, aun cuando no contaba con carga o mercancía para ingresar al territorio mexicano”, sostuvo.