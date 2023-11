CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la Confederación de Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados. Se trata de cientos de sindicalizados que exigen la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Los inconformes exigen que dicha reforma sea avalada en el pleno antes de que concluya 2023, por lo que plantean que el Congreso se instale en sesión extraordinaria en las últimas semanas de diciembre.

Para este miércoles, la Mesa Directiva tiene programada sesión del pleno en punto de las 11 horas de hoy, sin embargo, con el bloqueo, la realización de la sesión está en vilo.

“No se desesperen”, dice diputada de Morena a manifestantes de CROC

La diputada de Morena, Susana Prieto, llegó a la Cámara de Diputados y se comprometió ante integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) a aprobar la reforma de las 40 horas laborales, pero reconoció que fue ella quien los convocó a manifestarse.

La legisladora les dijo que “no se desesperen” porque “Roma no se hizo en un día”. Aunque les solicitó permitir el acceso a San Lázaro, los llamó a mantenerse en las calles para “presionar” al sector empresarial que se opone a la reforma”.

Cerrados todos los accesos a @Mx_Diputados



•Integrantes de la CROC solicitan la aprobación de las reformas para disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral.



“Diputados, culeros, no chinguen al obrero”, señalan. pic.twitter.com/mfxCDEHoWw — Sarahi Uribe (@saquribe) November 29, 2023

“Morena sigue luchando, es una reforma muy difícil, pero es el PAN el que no quiere, no se peleen con los aliados, yo soy su compañera, soy activista, soy representante de las minorías; gracias por acompañar esta iniciativa que es en beneficio de los trabajadores”, declaró Prieto al tomar la tribuna de la propia CROC. “En este momento no podemos cerrar el acceso a las diputadas y diputados, porque si lo hacemos se van a agarrar de ahí”, dijo.

Explicó que ya se tiene programado que la reforma de las 40 horas se votará el 12 de diciembre. “No se podrá votar el 5 de diciembre, se va a votar el 12, y que sea Morena, con su mayoría arrolladora, quien se imponga en esta reforma, y regresemos a las y los trabajadores su derecho a trabajar 40 horas. No me voy a rajar, sí, yo convoqué al sector obrero, si no no lo vamos a lograr, los cabilderos de los empresarios no solo van con los diputados panistas, van con los de Morena, MC, PRI, con todos.

🚨 Bloquean accesos a San Lázaro



Son integrantes de la CROC que piden a diputados aprobar la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral



[📹 @El_Universal_Mx ] pic.twitter.com/3VQ3NqaxnQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 29, 2023

No quieren que pase la reforma, quieren que se quede igual después de 108 años”, sentenció. Agregó que ese tipo de reformas no pasan solas: “Necesitamos que haya más manifestaciones como estas, que se repliquen en todo el país, es tiempo de que los trabajadores salgan a las calles y exijan sus derechos”.

“No se desesperen porque Roma no se hizo en un día. Será en Julio del año que viene, porque deberá pasar antes de que termine esta legislatura, debe aprobarse aquí, en el Senado y en 17 congresos locales”, agregó. La diputada insistió en que se manifiesten pacíficamente y permitan los accesos a San Lázaro.