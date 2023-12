PUEBLA.— Carlos Pereyra, el padre del joven agresor del guardia de seguridad del residencial Lomas de Angelópolis en Puebla, pidió disculpas por la agresión y buscó llegar a un acuerdo sobre el caso, dijo el director de la empresa VIMA, Oscar Villanueva.

En entrevista en Foro TV, Oscar Villanueva relató que “se acercó el papá, habló por teléfono, ofreció una disculpa y me preguntó cómo se podía resolver el tema, sin embargo, le manifestamos que el caso lo tiene el área legal de la empresa y nosotros no podemos hacer ningún arreglo de ninguna manera sobre esta situación”.

Y es que Jonathan Nolasco ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y la agresión ya se indaga.

Además, Jonathan habló sobre sus lesiones que son atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y descartó que esté solicitando ayuda económica a través de redes sociales.

“Tengo un esguince en el cuello grado 1, en la nariz solo fueron los golpes, no está rota. En ningún momento he pedido dinero, incluso daban mi nombre mal, no he abierto ninguna campaña y si ven algo así, pues no apoyen porque no soy yo”, expresó.

El 27 de noviembre, Jonathan Nolasco, de 19 años, fue agredido por un joven en el residencial Lomas de Angelópolis. El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

