No empiecen con que Mariana Rodríguez sería la candidata. Sólo paso a recordarles que no cumple con el requisito de la edad, de acuerdo con Art 82 de la Constitución.



Tendrían que enviar desde Palacio Nacional una reforma Constitucional para cambiarle, no dan los tiempos.… pic.twitter.com/U390TLJvGm