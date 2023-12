MONTERREY, NL (El Universal).— La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el analista Alfredo Jalife Rahme fue vinculado a proceso por los delitos de calumnia y difamación, en una audiencia celebrada por un juez de control de esta ciudad.

El juzgador impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima (Tatiana Clouthier) y al domicilio de la misma, y además fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

Alfredo Jalife podrá llevar el proceso en libertad, ya que ambos delitos no son considerados graves, y están eliminados en la mayoría de los códigos penales de los estados de la República.

Los hechos delictivos que se atribuyen al experto en geopolítica sucedieron en agosto de 2022, según refirió la denunciante, entonces secretaria de Economía, quien presentó una querella contra Jalife Rahme el 1o. de diciembre de 2022.

En su denuncia señaló que en dos fechas distintas, agosto y septiembre de ese año, a través de YouTube, el imputado mostró una imagen con textos que consideró calumniosos. Asimismo, Tatiana Clouthier refirió haber sido objeto de publicaciones ofensivas en la red social X, antes Twitter.

El 6 pasado agentes ministeriales de Nuevo León ejecutaron una orden de aprehensión contra el acusado en la capital del país, por los delitos de difamación y calumnias, la cual fue llevada a cabo en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

El investigado fue trasladado a Monterrey para ser presentado ante un Juez de Control para resolver su situación jurídica.

“Libertad de expresión”

Ayer jueves, luego de que Alfredo Jalife fuera detenido, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “lo más importante” es que ya se liberó al analista, y señaló que, aunque puede haber excesos (en las declaraciones), se tiene que garantizar la libertad de expresión y que no haya censura.

En su mañanera, el mandatario reveló que anteanoche estuvo pendiente de la liberación de Jalife Rahme.

“Ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado (Nuevo León), tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional con el artículo séptimo, la libertad de las ideas, y eso pues también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura”, aseveró.

“Puede haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad, podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente”.