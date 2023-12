CIUDAD DE MÉXICO.- Para determinar si los nueve cuerpos hallados en la funeraria San José, en Reynosa, Tamaulipas, corresponden a los cadáveres encontrados en San Fernando el pasado 12 de diciembre y que “levantaron” antes de que llegaran las autoridades, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación.

Inicialmente se informó que se habían hallado los cuerpos de seis hombres con un narcomensaje dirigido a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, en el ejido Emiliano Zapata de San Fernando, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad del estado informó en su momento que se recibió una llamada anónima que alertaba sobre los cuerpos en la calle Francisco I. Madero con General Luis Caballero, a un lado del Tamul.

Dejan cuerpos con narcomensaje

En el lugar se encontró una cartulina en color verde con un narcomensaje.

“Este es un mensaje para ustedes CJNG y MZ, aquí en Tamaulipas no son bienvenidos, no se dejen “enwilar” (sic) por el pendejo de Chuy que no cuida ni a su gente, menos va a cuidar la suya, ATT: Cártel del Golfo”, decía la pancarta que se dejó junto a los cadáveres.

De momento, no se descarta que exista o no relación entre ambos sucesos, lo cual se irá determinando con las investigaciones.

Se llevan cuerpos de San Fernando, Tamaulipas

Por medio de un video, el mismo 12 de diciembre se mostraban por lo menos ocho cuerpos sin vida en San Fernando, Tamaulipas, lo que puso en alerta a las autoridades estatales.

En el lugar, las fuerzas de seguridad encontraron sólo manchas de sangre sin que se determinara si algún grupo delictivo había sido el autor de estos hechos.

El vídeo con duración de 37 segundos muestra cómo el chofer de una camioneta se acerca hacia una calle donde hay cuerpos apilados, atados de manos con cinta y con una cartulina verde con un narcomensaje.

Hallan cuerpos frente a funeraria

El 14 de diciembre encontraron los cuerpos sin vida de nueve personas en la funeraria San José, de la colonia Las Cumbres, en Reynosa, Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de los cuerpos ocurrió por medio de una denuncia anónima.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que no cuentan con más datos de estos hechos, sólo lo que ha circulado la fiscalía de la entidad.

