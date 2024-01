CIUDAD DE MÉXICO.— En 2023, el gobierno invirtió 20 veces más en hidrocarburos, sector que está lejos de dar resultados positivos, que en salud, un pendiente social que incluso ha presionado al presidente Andrés Manuel López Obrador a crear la Megafarmacia del Bienestar, indican las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a noviembre de 2023 se erogó en inversión física presupuestaria para hidrocarburos un total de 281 mil 642 millones de pesos, mientras en salud, un rubro social, el monto es de 13 mil 842 millones.

A lo largo del sexenio esa diferencia se ha mantenido, lo que ha hecho que en salud se reporte la falta de medicamentos, así como casos de accidentes en hospitales por elevadores que no funcionan.

“Logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande, para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio; que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas cuente con esa medicina“, comentó López Obrador en un evento en el que fue ovacionado por los asistentes el pasado viernes.

El Mandatario, que tiene más de 60% de aprobación, de acuerdo con encuestas, agregó que con la megafarmacia todos tendrán medicamentos y que antes la población tenía estos insumos por una “mafia” que las vendía a las instituciones de salud como el IMSS. Pero las críticas han continuado mientras que en salud, seguridad y educación persisten los rezagos.

Sin presupuesto para el sector energético

Foto de archivo de la refinería Olmeca que se construye en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, le va a costar a los mexicanos poco más de 20 mil millones de dólares, más del doble del monto original que planteó el gobierno del presidente López Obrador. Credit: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/RDB.

“Si pensamos de forma profunda, la reforma energética de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto establecía el crecimiento de la inversión de privados en el sector energético, bajo la lógica de que el gobierno, en sí, carece de recursos presupuestales para entregar educación y salud, ya no se diga seguridad“, señaló Carlos Flores, especialista del sector eléctrico.

“Entonces, los recursos escasos debían invertirse prioritariamente en esos sectores y no en energía o en una refinería que pasó de 8 mil millones de dólares a más de 17 mil millones de dólares“, recalcó.

Millones de medicamentos sin surtir

En salud, la asociación civil Soy Paciente reportó que para atenderse 49% de la población recurrió a hospitales privados, consultorios médicos particulares, así como consultorios adyacentes a farmacias, proporción mayor al 43.4% de 2018.

“El problema no es sólo destinar un porcentaje importante, sino saberlo usar. En el país se asigna poco y se distribuye mal“, afirmó Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de Soy Paciente. “Necesitamos invertir en actualizar equipos médicos. Es complejo, ya que se demuestra una falta de visión estratégica en cuanto a la planeación de los servicios de salud. La prevención de enfermedades y la detección temprana es más efectiva que cualquier estrategia”.

De acuerdo con la asociación, en los últimos tres años, el sector Salud no ha surtido cerca de 50 millones de recetas médicas por falta de medicamentos.

Electricidad, también por debajo

Foto de archivo de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad Credit: Archivo

El gasto en hidrocarburos no sólo es mayor que lo que se invierte en salud, sino que es 10 veces superior a los recursos públicos que se ejercen en el sector de generación de electricidad, según cifras de Hacienda.

De enero a noviembre de 2023, en el sector de electricidad la inversión física presupuestaria se ubicó en 31 mil 845 millones de pesos.

Incluso, este sexenio y el anterior tienen el registro más alto en inversión en hidrocarburos, respecto al eléctrico, con nueve veces más en promedio. No obstante, en los últimos años destaca esta diferencia ante los compromisos de transición energética hacia energías más limpias, dijeron expertos.

Rezago de inversión en electricidad

Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad Credit: Archivo

Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, dijo que ante el rezago de inversión en electricidad, surgen problemas en el país porque la infraestructura está siendo rebasada por la demanda de luz.

“Están metiendo completamente todo en Pemex, mientras que en electricidad es poca la inversión. De hecho, se está creando una crisis porque no hay capacidad de generación. El Estado tiene relativamente pocos proyectos y en los que se están desarrollando no estamos seguros de que vayan a tener combustible, no tienen certeza de tener gas natural“, explicó.

Casiopea Ramírez, socia gerente en Fresh Energy Consulting, destaca que hasta antes de este sexenio las inversiones en el sector eléctrico habían estado lideradas por la iniciativa privada.

“Como resultado de la política energética de esta administración, el crecimiento del sector eléctrico se paralizó por completo. En el último año la instalación de nuevas centrales creció solo 1% contra 7% anual con una participación activa de la IP“, mencionó.

“Esto afecta tanto a consumidores como generadores, pues ahora cualquier usuario de la red [nuevo o que quiera consumir más] tiene que pagar y construir esa infraestructura, ya que el presupuesto asignado a CFE no es suficiente, además de que no lo ejecuta a tiempo, pues las obras para expandir la red tienen un retraso acumulado de siete años”.

En 2023 la demanda de electricidad llegó a niveles máximos históricos, con lo cual se pone en evidencia que la infraestructura actual es insuficiente para atender las necesidades, dijo Ramírez.

