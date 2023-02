AMLO celebra que Cuauhtémoc Cárdenas se deslinde de ''Mexicolectivo''

"Me da mucho gusto que lo haya aclarado", AMLO celebra que Cuauhtémoc Cárdenas no sea parte de "Mexicolectivo" con priistas y panistas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Cuauhtémoc Cárdenas se haya deslindando de manera pública de la plataforma “Méxicolectivo” en la que formar parte figuras de partidos opositores como el PRI y el PAN.

En la conferencia ´mañanera´ de ayer martes 31 de enero, el presidente consideró a Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, como un adversario político por su supuesta alianza al también llamado “México colectivo”.

El mismo martes, Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó de “Méxicolectivo” donde participan priistas como Francisco Labastida, pero reconoció haber participado en la creación del proyecto y la plataforma.

Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda de “Méxicolectivo”

El pasado 25 de enero se difundió que Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda mexicana, formaría parte de “Mexicolectivo” y su iniciativa Punto de Partida, señalada por AMLO como "conservadores" y otro grupo de oposición pero que sus integrantes describen como un espacio para el debate y búsqueda de soluciones a los principales problemas de México.

En una carta publicada en Twitter, Cuauhtémoc Cárdenas reconoció que participó en la creación de la plataforma pero nunca fue organizador.

"En el caso particular de Punto de partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo", afirmó Cuauhtémoc Cárdenas.

— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) January 31, 2023

Cárdenas dijo que “en su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”.

AMLO celebra decisión de Cuauhtémoc Cárdenas

Después de calificar a Cuauhtémoc Cárdenas como un “adversario” de la Cuarta Transformación por su presunta asociación a “Mexicolectivo”, AMLO celebró que el perredista se haya deslindando del proyecto.

“Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Yo no sabía, pero él ya lo había informado, lo que pasa que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que lo haya aclarado”, dijo el presidente.

Durante la ‘mañanera’ de este miércoles el presidente aseguró que nunca lo considero un conservador: “No lo incorporaba yo en el grupo moderados, que en realidad son conservadores”, dijo AMLO.

"No hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio", dijo AMLO acerca de Cuauhtémoc Cárdenas

Anteriormente, AMLO dijo que en política si considerada a Cárdenas como un adversario “si él asume una postura de este tipo.”.

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Se está con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, aseguró.

Sobre la plataforma de Punto de Partida, AMLO reconoció que no leyó el documento de 50 páginas explicando su postura pero sabe que “son exageraciones”.

“No leí el documento, pero era una crítica exagerada, sin fundamento porque están fuera de sí”, afirmó AMLO.