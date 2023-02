Cuando nuesta amada almohada, confidente y conocedora de nuestros más íntimos pensamientos sufre el inexorable paso del tiempo buscamos reemplazarla; pero ten cuidado, Profeco alerta sobre estas marcas, porque ¡podrías tener pesadillas!

¿A quién no le ha pasado que compra una almohada nueva pero simplemente no se acomoda y vuelve a la viejita? Y es que parece que con el paso de los años fueran adaptándose a nosotros hasta que el tiempo cobra factura y se caen a pedazos y es entonces cuando buscamos sustituirla; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte sobre algunas marcas que no cumplen con los estándares de calidad y aquí te contamos.

Profeco alerta sobre estas marcas de almohadas. ¡Podrías tener pesadillas!

Además de una buena alimentación y actividad física, el descanso es fundamental para que podamos rendir durante el día y ser más productivos; así que esta información te interesa: la Profeco revela qué marcas de almohadas son una pesadilla.

Así que no tener lo necesario para un sueño de calidad puede resultar contraproducente y es que muchas marcas te prometen más de lo que pueden cumplir y con el objetivo de incrementar sus ventas a costa de lo que sea, ponen etiquetado con información que no siempre es verdadera.

Marcas de almohadas que no cumplen con el etiquetado

En este sentido, Ricardo Sheffield, director de Profeco diijo que la dependencia a su cargo inició un proceso de sanción contra algunas marcas de almohadas porque no cumplen con el etiquetado y no identificar la fibra con que se elaboró el producto.

La Revista de El Consumidor del mes de febrero hace un análisis de 16 modelos de almohadas de 11 marcas.

¿Qué analizó la Profeco en las marcas de almohadas?

La Profeco revisó el etiquetado de almohadas, los datos escritos para el consumidor, los acabados, confección, contenido de fibras, masa y peso de la tela de la funda, comportamiento de dimensiones, resistencia a la abrasión, decoloración, recuperación de la deformación, entre otras cosas.

El resultado del análisis de almohadas arrojó 7 almohadas con calificación excelente, 5 muy buenas y 4 buenas. Sin embargo, Sheffield Padilla advirtió que cuatro no cumplen en el etiquetado porque no identifican la fibra de la que están hechas, por eso se les inició procedimiento de sanción.

Estas son las marcas de almohadas que no cumplen lo que promenten y podrían ser una pesadillas

Las marcas incumplidas son: Serta, Sigma, Spring air y Luuna cool purity, su problema es que no dice en la etiqueta de qué están hechas.

El director la Profeco sólo dijo lo que ya sabemos: las almohadas no son eternas, pero explicó que por sanidad y confort, aunque la verdad a veces es preferible quedarse con la viejita; pero nos vemos obligados a remplazarlas porque se deshacen en girones y ni modo, dolorosamente, en algunos casos, hay que renovarlas.

Aunque su duración dependerá en realidad de cómo sla utilizas y cuántas horas al día.

La Profeco también apunto que así como existen almohadas caras de mala calidad, también hay baratas con excelente calidad. Pusieron el ejemplo de algunas que se venden en tiendas de autoservicio, departamentales o clubes de precios.

Y por increíble que parezca, algunas almohadas se venden hasta cinco veces más caras, a pesar de no ser tan buen producto, comentó.

Profeco: Almohada mexicana de excelente calidad a buen precio

Citó como ejemplo la marca Tulippe, que es mexicana, tuvo calificación excelente y vale 369 pesos, mientras que la marca Luuna, tiene problemas de etiquetado, es china y salió calificada entre las más malas y cuesta mil 579. Con esa cantidad, fácilmente te compras cinco Tulippe excelentes por el precio de una mala.