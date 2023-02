AMLO dará Orden del Águila Azteca a Díaz-Canel, y lo llevará a las obras del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hará entrega de la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción de México a ciudadanos extranjeros, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien acompañará al mandatario mexicano a supervisar los avances del Tren Maya en Campeche.

El encuentro entre el presidente López Obrador y el líder del régimen cubano se llevará a cabo este sábado 11 de febrero en la ciudad de Campeche, tras la cual se espera que dialoguen sobre temas como medicina, salud y economía.

La Orden Mexicana del Águila Azteca, creada por decreto el 29 de diciembre de 1933, es un galardón que entrega el Gobierno de México a extranjeros en reconocimientos a servicios humanitarios al país o la humanidad.

Es un reconocimiento equivalente al entregado a ciudadanos mexicanos como la Condecoración Miguel Hidalgo o la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

Al presidente Díaz-Canel se dará la distinción en el grado de Collar, entregada únicamente a jefes de Estado. La Orden del Águila Azteca también se entrega en forma de medalla, placa o banda.

“Es propósito del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al Excelentísimo Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, por su labor al fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre México y Cuba”, dice el comunicado oficial.

Durante la sesión del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca del pasado 3 de febrero de 2023 se propuso a Díaz-Canel como receptor de la condecoración mexicana y el acuerdo presidencial que oficializó la entrega fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes 10 de febrero.

Otros extranjeros que han recibido la Orden Mexicana del Águila Azteca incluyen a Bill Gates, Nelson Rockefeller, Jean-Yves Le Drian, Mario Vargas, Nelson Mandela, José Mujica y el cubano Fidel Castro.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes, el presidente López Obrador confirmó la visita de Miguel Díaz-Canel a Campeche durante este fin de semana, en el marco de la cual el mexicano dijo que busca agradecerle el envío de los médicos cubanos a México para el programa IMSS-Bienestar.

En la agenda entre los mandatarios de izquierda se incluyó una visita a las obras del Tren Maya en Campeche, obra controversial y emblemática de la administración de la 4T que se espera finalice a finales de este año.

“Vamos a supervisar lo que se está haciendo en el Tren Maya, vamos a tener una reunión de salud, y vamos a agradecer el apoyo que está brindando el pueblo y gobierno hermano de Cuba para tener en México un sistema de salud como lo hemos ofrecido, de calidad universal”, dijo AMLO.

A través de redes sociales Díaz-Canel confirmó su visita a Campeche para un encuentro con el “querido presidente López Obrador, y seguir estrechando las relaciones entre Cuba y México que son más que entrañables”.

AMLO también anunció que se espera la llegada de más médicos cubanos a México durante el 2023.

La visita de Díaz-Canel y la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al cubano generaron quejas entre políticos de oposición, ciudadanos y líderes de opinión en redes sociales debido a los muchos casos de prisioneros políticos y otros problemas sociales en Cuba bajo el régimen actual.

En mi gobierno retiraré el Águila Azteca a Díaz Canel y México será líder en los organismos internacionales en contra de los dictadores. No pisarán nuestra patria, ni habrá diálogo con ellos. AMLO y Sheinbaum no podrán refugiarse en sus países porque enfrentarán la justicia aquí — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 10, 2023

Mañana que el gobierno de AMLO condecore al dictador Díaz-Canel, no olvidemos: Cuba es el país del mundo que más personas encarcela por motivos políticos No hay derechos elementales. Tampoco libertades. El régimen lo controla todo y aplasta a quien no piensa como el dictador — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 10, 2023

En Cuba…



No hay libertad para pensar distinto al régimen que lo controla todo



No hay libertad de expresión



No hay libertad de asociación



No hay libertad de manifestación



No hay libertad para entrar y salir del país



Eso es lo que AMLO le aplaudirá al dictador Díaz-Canel — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 10, 2023