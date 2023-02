Diana Espinoza Aguilar anuncia que se divorciará de Rafael Caro Quintero (VÍDEO)

MÉXICO.- Diana Espinoza Aguilar, más reciente esposa de el narcotraficante Rafael Caro Quintero, anunció que se divorciarán, la pareja se casó en 2016, pero su romance comenzó en 2010 cuando ella estaba recluida en el penal de Puente Grande en 2010.

Rafael Caro Quintero y Diana Espinoza Aguilar se casaron el 13 de julio de 2016 en Sinaloa, sin embargo, ella siguió viviendo en Guadalajara y se veían cuando las condiciones de seguridad eran idóneas, pues para ese entonces “El Príncipe” ya era un prófugo perseguido tanto por México como por Estados Unidos.

En una entrevista con Ahtziri Cárdenas para Univisión Noticias, la exreina de belleza del penal reveló los motivos que la llevaron a decidir divorciarse del líder del cártel de Guadalara.

¿Por qué Diana Espinoza Aguilar se divorciará de Rafael Caro Quintero?

De acuerdo con el testimonio de Diana, ella necesita cuidar de sus tres hijos, ya que desde que comenzó su romance con el capo mexicano, los dos hijos de relaciones anteriores y el que tiene en común con Caro Quintero, han sido víctimas de constantes “humillaciones” y múltiples señalamientos debido a la trayectoria criminal de su esposo.

“Necesito que sepan que yo me separo de Rafael, él se queda en libertad, yo también me quedo en libertad, yo tengo tres hijos que me necesitan muchísimo, que necesitan que esté con ellos en todos los aspectos”.

El hijo que, nació mientras Caro Quintero seguía en prisión y fue registrado en el penal de Jalisco, tiene ya nueve años, y su identidad aún no ha sido revelada.

Diana Espinoza Aguilar en la actualidad.

En la entrevista Diana Espinoza Aguilar, también conocida como Altagracia Espinoza, reveló que su pequeño hijo incluso fue el objetivo de un intento de secuestro, y ha sido discriminado al punto de no permitirle el acceso a algunas escuelas.

“Hubo una escuela donde tuve que decir que era discriminación y que me sentaría a esperar a la directora para que me explicara el por qué no podían recibir al niño”.

En la actualidad la relación entre Rafael Caro Quintero y hijo que tuvo con Diana Espinoza Aguilar es muy cercana, y asiste con frecuencia al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a donde fue ingresado tras su captura el 15 de julio de 2022.

La demanda de divorcio entre Diana Espinoza Aguilar y Caro Quintero, fue presentada ante un juez de lo familiar en el estado de Jalisco a mediados de enero de 2023 y fue de mutuo acuerdo.

¿Quién es Diana Espinoza Aguilar?

Diana Espinoza Aguilar ingresó al Reclusorio Femenil de Jalisco en 2008, acusada por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del Ejército. En aquel entonces, era esposa de Ever Villafaña Martínez, un capo colombiano de alto rango que mantenía nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En 2010 fue ganadora de un certamen de belleza al interior del complejo de Puente Grande que fue televisado por Univisión. Entonces llamó la atención de Rafael Caro Quintero, quien había llegado a dicho centro carcelario en 2007. La pareja se conoció gracias a Eli Castro, conductora de televisión de Guadalajara.Diana Espinoza fue absuelta en 2011 de los cargos que le habían sido imputados y dos años después Caro Quintero fue liberado gracias a un amparo el 9 de agosto de 2013.

Caro Quintero negó participar en el caso “Kiki” Camarena

En su conversación con la periodista, Diana Espinoza también reveló que Caro Quintero le confesó algunos detalles sobre el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA asesinado en febrero de 1985.

“Él me platicaba que llegó, no sabía qué estaba pasando, les dijo que no quería saber nada y que él no fue cómplice ni partícipe de algo como eso”, fueron las declaraciones de la exreina de belleza.

“Kiki” Camarena se infiltró en las filas del Cártel de Guadalajara como agricultor en 1981. Gracias a su participación, el Ejército logró destruir una imponente plantación de marihuana en 1984 que le generaba a Caro Quintero alrededor de 8 mil millones de dólares.

Según la versión oficial, los capos buscaron venganza tras el operativo y Rafael Caro Quintero habría ordenado el secuestro de “Kiki” Camarena. El 7 de febrero fue privado de su libertad a plena luz del día, lo llevaron a una casa, propiedad del “Príncipe”, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, ahí lo torturaron por más de un día, hasta matarlo.

Su cuerpo fue hallado en Michoacán el 5 de febrero de ese año. Hasta la fecha, Rafael Caro Quintero no ha sido juzgado por dicho crimen, en el cual se presume que tuvo un alto grado de participación.