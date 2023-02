México es el quinto país con más desigualdad en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- México se coloca como el quinto país con más desigualdad en el mundo, de acuerdo con el informe sobre la desigualdad global 2022 del Laboratorio de Desigualdad Mundial, analizado por la plataforma Latinometrics.

Según el informe a nivel global el 10% de la población más rica del mundo recibe el 52% de los ingresos globales mientras que la mitad más pobre de la población mundial gana tan solo el 8.5%, es decir, el 1% de la población de cada país controla entre el 25% y 30% de los ingresos totales de su nación.

República Dominicana, Perú y México son los países de Latinoamérica en el listado de los 10 países más desiguales del mundo con el 1% de la población ganando el 25-30% del ingreso total del país.

En México, el 1% más rico de la población obtiene la cuarta parte del flujo total de dinero en el país.

Con un ingreso promedio de $232.79 pesos para la población adulta, México está entre los países más desiguales del mundo. Actualmente el 10% de la población más rica de México controlaría cerca del 80% de la riqueza del país.

“Mientras que el 50% inferior gana 3.200 €PPP (MXN 42.70, 9% del total), el 10% superior gana más de 30 veces más (MXN 1,335.03, 57% del total)”, se lee en el informe de Laboratorio de Desigualdad Mundial.

