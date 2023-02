Senadora de Morena intenta ser torera y es embestida. Este es el origen del vídeo viral

LA PAZ.- La senadora Lucía Trasviña de Morena protagonizó un nuevo vídeo viral, ahora de su intento de ser “torera” pero termina en el suelo después de ser embestida por una vaquilla.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores según explicó la senadora morenista, quien agradeció a quienes preguntaron si se encontraba bien.

Vídeo de senadora de Morena siendo embestida ¿Cuál es el origen?

La legisladora de Baja California Sur aclaró que el vídeo donde es embestida por una vaquilla “ya tiene bastante tiempo” y habría sido grabado durante una comida con amigos en la que se animó a torear.

“Pero no calculé bien, sin embargo el accidente no pasó a mayores, me levanté y seguí toreando sin cobardía”, aseguró la morenista en redes sociales.

El vídeo se hizo viral pero la legisladora no señaló cómo podría haberse filtrado o quien lo grabo.

¿Quién es Lucía Trasviña?

Lucía Trasviña Waldenrath es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales. Desde los años 70’s ha sido candidata a varios cargos de elección popular sin llegar a ser electa.

En 2018, tras convertirse en militante de Morena fue elegida como la candidata a senadora en segunda fórmula, con Víctor Manuel Castro Cosío en primera fórmula de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.

Con su victoria en dicha contienda electoral asumió el cargo de senadora para las Legislaturas LXIV y LXV, que concluirán en 2024.

Pleito con Lilly Téllez del PAN

El 4 de octubre de 2022, la senadora morenista recibió atención mediática al responder a los comentarios de la senadora Lilly Téllez del PAN en contra del partido y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lilly Téllez acusó a AMLO de tener vínculos con el crimen organizado y llamó “hienas” a los senadores de Morena.

Durante dicha participación de la panista en el Senado de la República las tensiones e insultos escalaron al punto que Lucía Trasviña se levantó de su curul para enfrentarse a Lilly Téllez, rechazar sus declaraciones y exigir respeto a los morenistas.