Buscan al asesino de un sacerdote

GUADALAJARA, Jalisco (Apro).— La Fiscalía de Jalisco busca a Guadalupe Angulo Fonseca, identificado como el asesino del padre Juan Angulo Fonseca, sacerdote de Valle de Guadalupe.

El homicidio ocurrió el pasado viernes en el rancho Unión de Guadalupe, municipio de Atotonilco El Alto, en Jalisco.

Al parecer hubo un conflicto entre los hermanos por una herencia de tierras.

La fiscalía reveló que el agresor, identificado como hermano de la víctima, disparó con una escopeta en dos ocasiones contra el padre Juan Angulo Fonseca, de 53 años, y tras herirlo de muerte, huyó a bordo de una motocicleta.

Aseveró que realiza “trabajos de campo y gabinete para la captura del presunto agresor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes”.

En relación con este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer, en su mañanera, contra el periodista Salvador García Soto, quien difundió el vídeo del ataque en Twitter.

Pide el video

López Obrador pidió que se mostrara el video que difundió García Soto, en el que se observa cómo Guadalupe mata a su hermano.

En el video se observa a dos hombres parados afuera de un auto, uno más se acerca a ellos con una escopeta y dispara contra el sacerdote y de inmediato se escuchan los gritos de una mujer. “¡Ya no, ya no, ya nos vamos", se escucha decir a la mujer, mientras más personas también gritan porque el agresor sacó otra arma.

López Obrador declaró que el homicidio del religioso no apareció en los informes de seguridad y aseguró que la ejecución de debió a “un asunto familiar”, pero que los medios sugieren que fue un ataque por la inseguridad que hay en el país. "Penosísimo, pero lo da a conocer como que fuese un ajusticiamiento de una banda, pero esto es diario”, dijo.

En respuesta, García Soto respondió: “Qué bueno que vio mi tweet presidente y que le incomodó. Es la violencia real y dolorosa que sufren muchos mexicanos por la impunidad tolerada. Sé que es un tema familiar, no sugerí otra cosa; lo publiqué porque muestra a donde nos ha llevado la violencia que nos asfixia como país”, escribió el columnista.

En otro momento de la mañanera, el Presidente acusó otra vez que los medios de comunicación están en su contra “como nunca”.

“México es muy difícil de manipular. Y lo estamos viendo, miren las campañas, en radio, en televisión, nunca se había visto... estamos hablando que los ataques al presidente no se daban en la prensa de México desde hace 110 años, cuando menos”, expresó. “Y si no es cierto lo que estoy diciendo, que me desmientan”, remató.