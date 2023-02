Buscan aumentar la multa por injurias al Presidente y otros funcionarios; esto tendrías que pagar

Luego de que el día de ayer 14 de fe la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados diera luz verde a una propuesta de elevar las multas a quienes injurien al presidente de la República y otros funcionarios, este día Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de pasar dicha ley, él la vetará.

Dicha ley busca cuadruplicar las multas por lanzar injurias contra el jefe del Ejecutivo federal y otros funcionarios, sin embargo, el mandatario afirmó que él está a favor de la libertad de expresión y, por esa razón, la vetaría.

“Está como, me sorprendió ayer, que autorizan en la Cámara (de Diputados) que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, sostuvo el mandatario federal.

Reforma a la Ley de Delito de Imprenta

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados discute una reforma a la Ley de Delito de Imprenta, que actualmente establece multa máxima de mil pesos a quien injurie al Presidente. Si se completa el proceso legislativo la sanción será de hasta 4 mil 174 pesos. Dicha propuesta fue hecha por la morenista Jocabeth Hernández Ruedas.

Multas por injurias a estos funcionarios

Un magistrado de la Suprema Corte, magistrado de circuito o del Ciudad de México o de los estados.

Juez de distrito o del orden común ya sea del Ciudad de México, de los territorios o de los estados.

A un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados.

A un general o coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

También, se castigarán con la misma multa los casos de injurias a naciones amigas, a los jefes de ellas o sus representantes acreditados en el país.

De aprobarse la propuesta quedarían de la siguiente manera las multas:

*De 5 a 40 UMA (de 518 pesos a 4 mil 149 pesos) injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

*De 5 a 40 UMA (de 518 pesos a 4 mil 149 pesos) las injurias a los secretarios del despacho, al fiscal general de la República o a los directores de los departamentos federales, a los gobernadores, a la persona titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o a los tribunales, legislaturas y gobernadores de los estados, a éstos con motivo de sus funciones:

*De 5 a 40 UMA (de 518 pesos a 4 mil 149 pesos) las injurias a un magistrado de la Suprema Corte, a un magistrado de circuito o del Distrito Federal o de los estados, juez de distrito o del orden común ya sea del Distrito Federal, de los territorios o de los estados, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados, o a un general o coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o contra cualquier otro cuerpo público colegiado distinto de los mencionados en las fracciones anteriores ya sean de la Federación o de los Estados. S

*De 5 a 10 UMA (de 518 pesos a mil 36 pesos) al que injurie al que mande la fuerza pública, a uno de sus agentes o de la autoridad, o a cualquiera otra persona que tenga carácter público y no sea de los mencionadas en las cuatro fracciones anteriores, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas;

*De 5 a 40 UMA en los casos de injurias a las naciones amigas a los jefes de ellas, o a sus representantes acreditados en el país.

