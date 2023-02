Elba Esther Gordillo, de aniversario con su esposo 41 años menor

MÉRIDA.- Febrero es un mes de celebraciones para la maestra Elba Esther Gordillo. El pasado día 6 cumplió 78 años de edad y el pasado domingo 12 conmemoró su primer aniversario de bodas, del que fue su tercer matrimonio con alguien más de cuatro décadas menor.

¿Quién es el esposo de Elba Esther?

La exdirigente del SNTE se casó el año pasado con su abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, quien entonces tenía 36 años de edad. La boda civil fue el 11 de febrero y la religiosa, al día siguiente en Oaxaca, luego de siete años de relación. Ya llevaban siete años de relación. Hay versiones de que intentaron casarse desde 2016 cuando ella aún estaba presa.

El ahora esposo de la expriista llevó su caso a lo largo de los cinco años que Elba Esther Gordillo estuvo recluida en un penal, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Quien fuera líder de los maestros durante 25 años fue liberada de la cárcel justo un mes después del triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el 8 de agosto de 2018. Los delitos de la lideresa le fueron anulados por un juez ante la falta de pruebas en su contra.

Vida de casada de Elba Esther Gordillo

Sobre cómo ha sido la vida de casada de la política, en septiembre del año pasado esbozó una pícara sonrisa al responderle al yucateco Carlos Loret de Mola, en una entrevista que representó su reaparición en medios luego de su boda.

Primero dijo que su unión es una bendición y luego, entre risas, agregó que “toda relación humana es complicada. Entra uno muy emocionado y luego se sube y se baja, pero al final siempre he roto tambores. Soy una mujer que se atreve, valiente, y me va bien, con sus subidas y sus bajadas".

Después de su boda en Oaxaca, la ex lideresa se ha dejado ver con su nuevo esposo en eventos públicos. En agosto pasado fueron captados en el concierto del cantante brasileño Roberto Carlos en la Arena Ciudad de México, donde se pudo apreciar cómo Luis Antonio Lagunas dedicó algunos mimos a su esposa.

La boda de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas

Sobre la boda religiosa, maestros del SNTE estuvieron a punto de interrumpir el festejo, ya que vandalizaron el lugar donde se realizó la recepción, la cual se realizó en el Jardín Etnobotánico del exconvento de Santo Domingo en la capital oaxaqueña.

Finalmente se realizó la fiesta, donde la pareja bailó ‘You’re the first, the last, my everything’, canción interpretada por Barry White.

El menú de la cena consistió en una burrata de quesillo con higos, argúgula, pistache y reducción de balsámico, como entrada. La burrata es un queso originario de la Apulia italiana, similar a la mozzarella, pero más cremoso.

Relacionada: Así fue la lujosa boda de Elba Esther Gordillo con su abogado (FOTOS)

Otra de las entradas fue un ceviche de pescado del día con sorbete de mezcal y chip de mango. Luego se sirvió una sopa fría de aguacate con cubitos de manzana verde.

ZONA ROJA.

¡Eh, eh, eh, eh! Así la boda y el baile de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas en #Oaxaca.

La protesta anoche de la Sección 22 del SNTE no pudo impedir la magna fiesta.

Video: redes sociales. @julioastillero @AristeguiOnline @Milenio @lasillarota @Reforma pic.twitter.com/UKbv35KNJG — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) February 13, 2022

De plato fuerte, los invitados pudieron elegir entre un lechón al horno estilo Tehuantepec con trozado de papa y coloradito o un mole negro con guajolote criollo confitado servido con plátano macho frito. De postre, hubo bomba de chocolate, crujiente de praliné con salsa de caramelo o leche planchada con chicozapote.

¿Quién es Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, esposo de Elba Esther Gordillo?

Luis Antonio Lagunas Gutiérrez es un abogado oriundo de Guerrero. Fue militante de Redes Sociales Progresistas. También estuvo en la lista de plurinominales de Nueva Alianza, sin embargo no alcanzó algún puesto.

De acuerdo con la página oficial del despacho Lagunas Gutiérrez & Asociados, Luis Antonio Lagunas es socio fundador del mismo. Además, es egresado, con mención honorífica, de la Universidad La Salle, así como miembro del Consejo de la Alianza Empresarial México-Ucrania.

Tiene una Maestría en "Políticas Públicas" por la Universidad Iberoamericana, así como con un Diplomado en "Derecho Corporativo" por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Además, durante cuatro años fungió como Presidente de la Cámara de Comercio México–Ucrania, y es asociado del despacho jurídico del constitucionalista mexicano Elizur Arteaga Nava.

Te puede interesar: Elba Esther Gordillo: fotos de joven evidencian las cirugías en su rostro