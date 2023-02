Funeraria entrega el cuerpo equivocado; familia lo veló sin darse cuenta

SINALOA.- En días pasados una familia hizo público el desconsiderado error que tuvo una funeraria de Los Mochis al entregarles el cuerpo de otra persona; los familiares se percataron del hecho cuando se encontraban en pleno velorio.

El hecho ocurrió en el ejido 5 de Mayo este lunes, en el velorio del cuerpo de un hombre de la tercera edad, quien falleció de un infarto ese día tras haber estado internado en un hospital público de Los Mochis

Mariela Soto, hija de Don Manuel de Jesús Soto Valdez, un hombre de 71 años de edad que falleció a las 04:00 horas de este lunes en el IMSS, comentó que tras el deceso realizaron los trámites para que les entregaran el cuerpo. Ella escogió la funeraria a donde trasladaron el cuerpo de su padre, ya que aparentemente era uno de los establecimientos más profesionales y reconocidos de la zona.

Mariela comentó que al acercarse a abrir la caja se dio cuenta de que el hombre que estaba dentro del féretro no era su padre, sino que era una persona que ella ni siquiera conocía. Y se contactó con el chofer de la carroza, a quien le pidió una explicación de lo que estaba ocurriendo.

''Ya estaba aquí familia, vecinos. Bajaron la caja, el chofer de la carroza bajó los arreglos y él abrió la caja para acercarnos a ver a mi papá, y cuando nos acercamos yo fui la primera que me acerqué, y ya me di cuenta que no era él, entonces yo me dio coraje, me dio impotencia porque no se me hizo justo que se hiciera eso'', expresó.

La mujer agregó que el conductor de la carroza se mostró apenado y señaló que la culpa la tuvo el personal de la funeraria, ya que el solo se dedicaba a recoger los féretros y entregarlos a los familiares.

“Le dio mucha pena al conductor de la carroza y pues dijo que nos daba una disculpa, pero que él nada más había tomado la camioneta, que porque no era su trabajo revisar los cuerpos, entonces que había sido error más que nada de los que se encargan de etiquetar las cajas y poner los nombres y todo de las personas".

Tras la confusión, Mariela y su hermano se trasladaron a la funeraria para ver en dónde estaba el cuerpo de su padre. La empresa se hizo cargo de lo ocurrido y luego del percance entregó el cuerpo de Manuel a sus familiares, quienes pudieron continuar con la despedida. Finalmente, los familiares de Manuel de Jesús exigen que la casa funeraria preste mayor atención a este tipo de detalles, ya que exponen a sus clientes a pasar por una amarga experiencia.