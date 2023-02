Narco colombiano asegura que su detención en México fue un montaje

ESTADO DE MÉXICO.- A más de una semana del inicio del juicio contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en la Corte de Brooklyn, Harold Mauricio Poveda Ortega, alias “El Conejo”, se sumó a la lista de narcotraficantes que han testificado contra el exfuncionario mexicano.

Las autoridades estadounidenses acusan a Genaro García Luna de haber aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al poderoso cártel de Sinaloa a mover droga y a evitar la captura de sus integrantes. La Fiscalía de Estados Unidos alega sobre García Luna que era muy evidente que aceptó decenas de millones de dólares, a menudo metidos en maletines.

Harold Mauricio Poveda Ortega “El Conejo”, comenzó su colaboración con el Cártel de Sinaloa en el año 2000. Él se encargaba de enlazar a los “grandes narcos” de Colombia con los mexicanos para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. De acuerdo a su testimonio, él fue el responsable de traficar más de mil toneladas de cocaína.

El narcotraficante colombiano usaba lanchas rápidas y submarinos para transportar la droga por el océano del pacífico, teniendo como destino las costas de los estados de Chiapas y Guerrero.

“El Conejo” llegó a México en 1993 con la intención de cruzar a Estados Unidos, sin embargo, se quedó unos años en el país y comenzó con el negocio de la compra y venta de droga en los centros de baile de la Ciudad de México. Años después, El Conejo conoció a Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, y se convirtió en su principal colaborador.

En su testimonio reveló que Arturo Beltrán Leyva se enojó con él luego de que el traficante colombiano ganara 15 millones de dólares por un cargamento que ingresó a Acapulco, motivo por el cual, lo mandó a matar.

El hermano de El Mayo lo ayudó y lo sacó del país. El Conejo relató que a su regreso a Colombia, El Rey lo llevó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde fue resguardado por agentes policíacos que le dieron un buen trato, pues no hubo necesidad de pasar por filtros de seguridad. A su regreso recuperó su relación con Arturo Beltrán Leyva, a tal grado de describir la relación como de “padre e hijo”.

Llamó la atención que además de revelar detalles sobre su relación con Arturo Beltrán Leyva e Ismael “El Mayo” Zambada, “El Conejo” dio a conocer que su captura en noviembre de 2010 fue un montaje.

La información oficial, compartida en aquel entonces por Ramón Pequeño García, exjefe de la División Antidrogas, sostuvo que Harold Poveda había sido aprehendido la madrugada en noviembre de 2010 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado por El País, ''Harold Poveda'', alias El Conejo, comía fresas con crema con su novia en un restaurante al sur de Ciudad de México cuando un grupo de policías federales lo capturó. Eran las cuatro de la tarde del 4 de noviembre de 2010, pero no fue presentado ante las autoridades y los medios de comunicación hasta al día siguiente a las seis de la mañana.

Antes de eso, el capo colombiano fue secuestrado, torturado y obligado a grabar un vídeo leyendo una confesión falsa, dictada letra por letra por los agentes. “¿Eres El Conejo, hijo de tu puta madre? Porque ya te chingaste”, fue parte del relato de cuatro horas en la corte de Nueva York.

“Me empiezan a poner agua mineral por la nariz y me cubren la boca. Me vendaron los ojos, me pusieron una bolsa de plástico para ahogarme. Me desnudaron, me dieron toques eléctricos. Hasta que ya no pude más”, confesó Poveda Ortega.