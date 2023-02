Rosario Robles defiende a Cuauhtémoc Cárdenas ante críticas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios en contra de Cuauhtémoc Cárdenas ante su supuesta alianza con la plataforma “Mexicolectivo” en la que se unieron políticos del PRI y el PAN.

La exsecretaria, acusada por el caso de la “Estafa Maestra”, dijo que los comentarios de López Obrador eran crueles desleales y desmemoriados, una muestra de la ingratitud del presidente hacia el llamado precursor del izquierdismo mexicano.

“Que hables de él como ‘conservador’, que digas que son momentos de definición y que sólo hay de dos sopas: estar con el pueblo (o sea contigo) o contra ti, que lo consideres tu adversario, me parece totalmente alejado de sentimientos que deberían acompañar a un estadista”, acusó Rosario Robles en una columna publicada en Opinión 51 este jueves 2 de febrero.

"Me parece de una crueldad infinita, de una desmemoria y deslealtad lo que dijiste sobre Cuauhtémoc Cárdenas". Aquí les comparto mi colaboración "Lo que dijiste sobre Cárdenas, desmemoria y deslealtad, Andrés" en @Opinion_51 https://t.co/5geOIW3h5x — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) February 2, 2023

Rosario Robles defiende a Cuauhtémoc Cárdenas de AMLO

Rosario Robles destacó el papel de Cuauhtémoc Cárdenas como fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que AMLO usó de plataforma por muchos años e incluso llegó a ser dirigente nacional de este gracias al impulso y apoyo que el ingeniero le demostró.

AMLO no demuestra “la gratitud y la consideración hacia una persona que es fundadora del gran movimiento que abrió la brecha, que golpeó con paciencia la pared hasta que se resquebrajó”, acusó Rosario Robles.

La exsecretaria también recordó como Cárdenas ayudó a López Obrador a ser jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal por el PRD: “Insultaste al hombre que nunca ha dudado de estar al lado de las causas de la gente, de la izquierda, del pueblo (como tú le llamas)”, sostuvo.

Rosario Robles defiende a Cuauhtémoc Cárdenas de AMLO

Rosario Robles destacó que Cárdenas se vio afectado por la falta de elecciones limpias como la caída del sistema electoral que en ese entonces estaba a cargo de Manuel Barlett, ahora director de la Comisión Federal Electoral (CFE) para el gobierno de López Obrador.

La exfuncionaria Rosario Robles dijo que aún si el ingeniero Cárdenas decidió formar parte de un movimiento de oposición a los ideales de López Obrador eso “no es motivo suficiente para tu ingratitud y dureza”.

¿Qué dijo AMLO sobre Cuauhtémoc Cárdenas?

Tras el anuncio del lanzamiento de la plataforma “Méxicolectivo”, en la que formar parte figuras de partidos opositores como el PRI y el PAN, y la supuesta participación de Cuauhtémoc Cárdenas en el movimiento el presidente lo calificó como un “adversario”.

“(Cuauhtémoc Cárdenas) lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. No hay justo medio”, acusó AMLO.

"No hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio", dijo AMLO acerca de Cuauhtémoc Cárdenas @c_cardenas_s y el inicio de @mexicolectivo pic.twitter.com/tHJ6U7bUgV — Ricardo Rocha (@RicardoRocha_MX) January 31, 2023

Horas después el fundador del PRD aclaró que participó en la creación de la plataforma y su iniciativa Punto de Partida, calificada por AMLO como una “critica exagerada”, pero ya no forma parte del movimiento.

En la ‘mañanera’ siguiente al anuncio de Cárdenas, AMLO celebró que se deslinde del movimiento donde participan figuras del PRI y el PAN como Francisco Labastida y Patricia Mercado: “Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Yo no sabía, pero él ya lo había informado”.

Durante la ‘mañanera’ de este miércoles 1° de febrero el presidente aseguró que nunca lo considero un conservador: “No lo incorporaba yo en el grupo moderados, que en realidad son conservadores”, dijo AMLO.

Por su parte, el movimiento “Mexicolectivo” se describe como un esfuerzo por promover el dialogo nacional ciudadano y la defensa de la democracia.