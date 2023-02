Identifican a funcionarios que agredieron a manifestantes frente a casa de Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que los dos funcionarios de su administración que fueron captados agrediendo físicamente a manifestantes en el Kiosco Morisco de Alameda Santa María la Ribera.

El día de ayer, domingo 19 de febrero, un grupo de manifestantes se reunió frente al departamento de Sandra Cuevas en los alrededores del Kiosco Morisco, para protestar contra la prohibición de los llamados sonideros en el área impulsada por la alcaldesa.

Cerca del mediodía, agentes del orden de la alcaldía Cuauhtémoc arribaron a la escena y retiraron el equipo de sonido además de desalojar a los manifestantes entre los que resaltaron adultos mayores.

Noticias Relacionadas Hallan propaganda contra Claudia Sheinbaum en las oficinas de Sandra Cuevas (VÍDEOS)

Despojan de su cargo a funcionarios que agredieron a ciudadanos en CDMX

Sandra Cuevas informó que fueron identificados los dos funcionarios que fueron captados en vídeo agrediendo a ciudadanos durante la protesta en la Alameda de la Ciudad de México: Salvador Santiago Salazar, director general de Gobierno y Ariel González Gama, director de imagen y mantenimiento del espacio público.

Sandra Cuevas mandó a golpear a l@s que protestaban en el Kiosko Morisco de Santa María la Ribera, el golpeador es:



Ariel Francisco González Gama, Director de Imagen y Mantenimiento Público, de la alcaldía Cuauhtémoc.

RT?? pic.twitter.com/SettpP3BLC — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 20, 2023

“Si bien llegó un grupo de Claudia Sheinbaum Pardo a manifestarse de forma ilegal, poniendo en riesgos humanos y violentando a una mujer, eso no es lo importante, lo importante es el actuar de mis colaboradores del Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc”, dijo Sandra Cuevas.

Según informó la capitalina, ambos funcionarios serán despojados de su cargo debido a sus acciones durante la protesta ciudadana, de la cual responsabilizó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“No somos la 4T, no soy Claudia Sheinbaum, respondo por mi equipo de trabajo y respondo por lo que ocurre en la Alcaldía Cuauhtémoc, estas dos personas se van”, anunció.

Vídeo y fotos de agresiones de funcionarios de Sandra Cuevas

Un porro de Sandra Cuevas sin identificar, seguramente de la Unión Tepito, golpea brutalmente a un músico que participaba en la protesta pacífica frente a su domicilio.

Luego huye en una motoneta. pic.twitter.com/og9KkLBtVP — Cani ?????? (@CaniBasut) February 19, 2023

Así se ve el México que quieren Sandra Cuevas, Lilly Téllez, y todos los PRIANistas. #NuncaMas pic.twitter.com/KMEpfdLsoS — Guille Vidal (@eltemaguillev) February 20, 2023

Una matona trabajadora de la ?@AlcCuauhtemocMx? a las órdenes

de #LadyParteMadres Sandra Cuevas, golpeando a una vecina de esa alcaldía.



Así gobierna el PRIAN ??



“Gracias” a todos los que votaron para que esta buchona maleante sea alcaldesa



Tengan para que aprendan ?? pic.twitter.com/Z23tD9Uugv — Urana Radical de la Nomenklatura #EsClaudia. (@LaIrreverente4T) February 19, 2023

El grupo de choque de Sandra Cuevas es su familia pic.twitter.com/EBbIDAJeGG — Tania (@tania__rd) February 19, 2023

Sobre este tema: Nueva polémica de Sandra Cuevas; señalada por agredir adultos mayores en una protesta

Sandra Cuevas defiende retiro de los sonideros en Kiosco Morisco

Pese a la polémica por retirar a los sonidoreos del Kiosco Morisco, para algunos ciudadanos de forma ‘violenta’, de los manifestantes en la Alameda la alcaldesa defendió la decisión.

No me retracto de haber retirado a los sonideros irrumpiendo la paz y tranquilidad de vecinas y vecinos. Es un decisión que no va a cambiar”, afirmó la alcaldesa.

Sin embargo aseguró que todo su equipo de trabajo “tiene la instrucción y la indicación de respetar a los vecinos y vecinas, así sean personas que vienen a provocar, provocadores de Claudia Sheinbaum”, sentenció.

“No soy una política tradicional, no soy una política con mil máscaras, no soy una política hipócrita, soy lo que ven, lo que hay, soy una mujer de decisiones”, se defendió la alcaldesa del PRD.

Mi gobierno nunca atentará contra la ciudadanía sin tener un castigo, como ha pasado en la administración de @Claudiashein: Hoy separé de su cargo al Dir. Gral. de Gob. y al de Imagen, quienes estuvieron al mando del operativo en la Alameda de Santa María la Ribera. #SCA pic.twitter.com/0EnZ55Qjlh — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 20, 2023

Sandra Cuevas vs sonideros ¿Qué pasó?

El domingo 19 de febrero un grupo de aproximadamente 30 personas respondieron a la convocatoria para manifestarse de forma pacífica frente al domicilio de Sandra Cuevas para exigir que se levante la prohibición de la instalación de los sonideros.

Los ciudadanos alegan que es una tradición de cada domingo reunirse en el icónico Kisco Morisco para bailar, principalmente adultos mayores, pero la actual administración ha llevado a cabo diversas acciones para impedir que realicen el evento en el parque.

Sandra Cuevas aseguró que prohibió la instalación de equipos de sonido y el baile ciudadano en la zona debido a quejas por el ruido de los vecinos.

La señora Sandra Cuevas se compró un depa frente a la alameda de Santa María la Ribera y le molesta muchísimo que haya adultos mayores bailando danzón frente a “su casa”.

Llena de odio y de egoísmo, sin visión colectiva, no es apta para gobernar.



pic.twitter.com/XSYVC6wkoV — Juls. ??? (@julietaetznab) February 19, 2023

Israel Quiroz, director general de Servicios Urbanos de la Alcaldía, acusó a los vecinos de vender alcohol sin permiso y robar el servicio de luz para la instalación de la música además aseguró que hace tres meses se intentó dialogar con ellos para habilitar un centro de cultura para el evento.

En entrevista con Sin Embargo.MX el vecino de Santa María La Ribera, Luis Ángel Salas Ramírez, dijo que nunca se hizo dicha oferta y acusó a la alcaldesa Sandra Cuevas de no prestarse al dialogo con los ciudadanos.

Frente al domicilio de Sandra Cuevas, los ciudadanos gritaban “¡Bailar no es delito!” y la instaron a bajar a dialogar, pero ella no lo hizo, aunque recibió a personal de prensa en su departamento ante quienes reiteró que no levantarán la prohibición.

Una minoría respaldada y enviada por @Claudiashein, se manifestó ilegalmente afuera de mi casa porque no se les deja instalar su estruendoso sonido que afecta a vecinos de la Alameda Sta. Ma. la Ribera, a pesar de contar con espacios apropiados.



Decisión tomada, no más ruido. pic.twitter.com/HLLlCbFTCr — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 19, 2023

“[Mi decisión de suspender el sonidero] no va a cambiar. Es una decisión que tomé porque no por una minoría, que son no más de 20 personas, […] no podemos relegar el derecho humano a la tranquilidad”, afirmó.

Tras las protestas del domingo, la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc ofreció mesas de diálogo para tratar el tema pero los ciudadanos no han aceptado debido a las agresiones del gobierno capitalino.