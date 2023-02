Mi sustituto, con mis ideas y sin retroceso: López Obrador

CAJEME, Son. - El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que "aunque se estén haciendo ilusiones", su movimiento mantendrá la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Al encabezar la supervisión de los avances del Plan de Justicia Yaqui, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó que está seguro de que quien lo va a sustituir en la Presidencia de la República tendrá las mismas ideas que él y "no habrá retroceso".

"Estoy seguro de que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas y no va a haber retrocesos, ya no van a regresar los corruptos, aunque estén haciéndose ilusiones. Lo que diga mi dedito [no]", señaló mientras movía su dedo índice derecho.

Acompañado por autoridades del pueblo yaqui, el gobernador Alfonso Durazo (Morena) e integrantes de su gabinete, el Mandatario federal recordó que a su gobierno sólo le queda año y medio, por lo que "no es tiempo de descansar" con los compromisos que aún permanecen pendientes en el Plan de Justicia Yaqui, como concluir el canal de riego, la introducción de drenaje y la regularización de la tenencia de la tierra, entre otros.

"No quiero aquí recordar lo que es el juramento yaqui, que ustedes lo conocen bien, ahorita no es para descansar, no es tiempo para descansar, es tiempo para aplicarnos a fondo, trabajar. Lo segundo que me preocupa, aunque ya se ha avanzado bastante, es el sistema de riego, este canal y los otros canales, estamos hablando de canales para regar 40 hectáreas más. No es cecina, no es carne asada, no son coyotas [postre tradicional de Sonora]. Entonces, hay que meterse".

"En México se acabó la robadera y el bandidaje oficial". El presidente López Obrador subrayó que en México no hay crisis de consumo, la gente tiene para lo básico "y a veces un poco más", porque se acabó la robadera y el bandidaje oficial. Destacó que de 35 millones de familias que hay en México, 25 millones reciben, de manera directa, un apoyo de programas sociales del gobierno federal, mientras que otros 5 millones reciben un pago del presupuesto federal, como maestros, médicos y servidores públicos.

"Quedan 5 millones de los 35 sin recibir directamente un apoyo, pero se ayudan también, porque, si le va bien a los de abajo, le va bien a los de arriba; si la gente tiene dinero para comprar lo que necesita se beneficia el comercio, la industria, y es lo que está pasando en nuestro país. "No hay crisis de consumo, la gente tiene para lo básico y a veces un poco más, porque nos ayuda mucho que se esté apoyando con los programas de Bienestar: las pensiones a adultos mayores, a discapacitados, las becas, el apoyo a los jóvenes. Nos ayuda mucho que México ahora tiene una buena fama en el mundo, que ya se acabó la robadera, el bandidaje oficial que había, y están llegando inversiones de empresas extranjeras, como nunca", afirmó.